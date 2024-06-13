СПбМКФ и «Топ Синема» заключили соглашение о сотрудничестве

Форум пройдет с 1 по 3 октября

Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ) и компания «Топ Синема» заключили соглашение о партнерстве, которое предусматривает обеспечение технической поддержки презентаций контента грядущего кинорынка.

«СПбМКФ всегда отличался эталонным уровнем технической поддержки презентаций контента. Соглашение с компанией «Топ Синема», которая станет партнером форума по кинотехнологиям, гарантирует сохранение этой важнейшей составляющей форума на высочайшем уровне. В то же время в наших планах расширение спектра сервисов, предоставляемых нашим партнерам – дистрибьюторам фильмов» – подчеркнул директор СПбМКФ Дмитрий Казуто.

25-й СПбМКФ пройдет с 1 по 3 октября в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.