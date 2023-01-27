Start представил новинки февраля 2023 года

Новые «Содержанки», фильм о создании «Чебурашки» и многое другое

С 16 февраля — новый сезон «Содержанки»

События разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя стала женой Чистякова и пробилась во власть, Карина вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила наслаждается свободной жизнью, Дарюс готовится к съемкам нового фильма… Приезжает на вечеринку и Лена Широкова. Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей. В ролях: Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Александра Ревенко, Никита Ефремов, Нелли Уварова, Александр Горбатов, Константин Лавроненко, Роза Хайруллина, Сергей Горошко, Наталья Рогожкина, Steve Windolf, Frano Lasic, Ivan Jevtovic и другие.

В феврале — «Бывшие. Happy end»

Яна и Илья познакомились во время реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. В ролях: Любовь Аксенова, Денис Шведов, Эра Зиганшина, Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица и другие.

6, 13, 20, 27 февраля — новые серии проекта «Против всех»

Дед Захар — единственный из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили и дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. Еще и внук Богдан влюбился в дочку застройщика Майю. Но упрямый Захар решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек. В ролях: Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие.

31 января — финал второго сезона «Вампиры средней полосы»

С летним сезоном в Смоленске появилось не только тепло, но и новые герои — от девочки Милы, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который много лет назад уже приезжал в город и теперь с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Семье деда Славы предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и ужиться с новым Хранителем. В ролях: Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Татьяна Догилева, Ева Смирнова, Екатерина Ланн и другие.

С 7 февраля — «Интервью с вампирами» (фильм о съемках второго сезона «Вампиров средней полосы»)

Дмитрий Чеботарев и Ольга Медынич обсуждают будущего ребенка Ольги Анваровны и Сергея, Ева Смирнова учится летать, Юрий Стоянов наводит шороху в Смоленске, Егор Дружинин погружается под воду, несмотря на все страхи, а съемочная группа выясняет, как заполнить ванну кровью и не облажаться.

27 января, 3, 10 и 17 февраля — фильм о фильме «Чебурашка. История новогоднего чуда»

Авторы расскажут, как появилась идея новой истории о неведомом зверьке, из каких элементов состоит ностальгическая атмосфера сказочного вневременья, каково это — работать, когда главного героя фильма приходится выдумывать, и другие детали о картине.

С 3 февраля — все серии второго сезона «Жена олигарха»

В новых сериях экс-жена олигарха Альбина Барвашина решает сместить наглого мэра Добруйска. Помогут ей или помешают персонажи в исполнении Антона Филипенко, Владимира Гостюхина, Кая Гетца, Маргариты Дьяченковой и Александра Обласова? Компанию им составила Людмила Артемьева, исполнившая роль будущей свекрови главной героини.

С 29 января — ИДЕФИКС И НЕУКРОТИМЫЕ

Древний город Лютеция захватила армия Римской империи. Строгие генералы устанавливают новые порядки, а стража притесняет жителей на улицах. Но галлы никогда не сдаются — даже если речь идет о домашних животных. Поэтому верный пес Астерикса будет служить своему народу, бескорыстно помогая людям и зверям. В этом ему поможет команда верных друзей.

С 15 февраля — второй сезон «Робин Гуд: Проказник из Шервуда»

Робин Гуд — рыжеволосый сорванец из Шервуда. Мальчишке нет дела до игр или легкомысленных забав, ведь он спасает простых жителей, которые нередко попадают в беду. Крестьян обманывают странствующие чародеи, разбойники и стража избалованного принца Джона. Какой бы ни была сложной ситуация, юный герой придет на помощь.

С 5 февраля — короткий метр ДОВЕРИЕ

Пара 35-летних погрязла в бытовухе дней. Казалось бы, они не стесняются себя настоящих, живут в полном доверии и принятии друг друга, смело меняются своими смартфонами. Но в один из самых обычных вечеров что-то пошло не так.