Кинотеатры США осудили Disney за выпуск «Черной вдовы» в гибридный прокат

Решение Disney выпустить экшн-комикс ЧЕРНАЯ ВДОВА одновременно в кинотеатрах и на собственном стриминг-сервисе негативно отразилось на кассовых сборах фильма, считают владельцы кинотеатров. По мнению Национальной Ассоциации владельцев кинотеатров США, доступность ленты на Disney+ стала причиной обвала релиза во второй уикенд и способствовало распространению пиратской копии фильма.

ЧЕРНАЯ ВДОВА обвалилась во второй уикенд на 67%, что является худшим показателем для фильмов Marvel за все время существования франшизы. В заявлении Ассоциации динамика сборов фильма во второй уикенд названа «оглушающим крахом» и упомянуто серьезное падение фильма на 41% с пятницы на субботу в первый уикенд. По мнению демонстраторов, на вопросы, которые возникали в связи с гибридным выходом фильма в первый уикенд, дает ответ негативная динамика фильма на второй неделе. С оглядкой на сборы другого пост-пандемейного блокбастера ФОРСАЖ 9, который также обвалился во второй уикенд на 67%, приходится констатировать, что в текущих аномальных условиях фильмы зарабатывают львиную часть сборов буквально в первые дни проката. Практика одновременного выхода фильма в кинотеатрах и онлайн, по мнению НАТО, должна остаться в прошлом вместе с завершением пандемии.

Объявляя результаты ЧЕРНОЙ ВДОВЫ в стартовый уикенд, компания Disney пошла на необычный шаг и добавила к кассовым сборам из кинотеатров доходы от выпуска фильма на Disney+. За счет $60 млн, полученных от двух миллионов домохозяйств, заплативших за фильм по $30, глобальная касса экшн-комикса составила $218 млн. Через день после этого объявления акции мейджора подскочили на 4 процента, в то время как акции киносетей, наоборот, начали проседать. Способность Disney получить $200 млн выручки, не полагаясь исключительно на кассовые сборы, по понятным причинам, порадовало инвесторов. По неподтвержденной информации, Disney также планирует объявить стартовые данные по предстоящей премьере КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ.

В то же время владельцы кинотеатров не были в восторге от того, что лидер рынка раструбил о достижениях на ниве потокового вещания в разгар пандемии. По слухам, объявление об успехах ЧЕРНОЙ ВДОВЫ на Disney+ вызвало серьезное негодование владельцев кинотеатров, которые были готовы работать фильмом при условии секретности данных со стриминга. По мнению НАТО, вопреки заявлением студии об успешности выбранной экспериментальной стратегии, эксклюзивный выпуск столь крупного тентпола означает потери значительной части дохода для всех заинтересованных сторон на каждой из стадий жизни фильма. Примечательно, что на этой неделе Disney уже не стал публиковать данные по онлайн-доходам, что по-своему еще больше осложнило проблему для демонстраторов.

По оценкам Ассоциации, в случае эксклюзивного выхода ЧЕРНОЙ ВДОВЫ в кинотеатрах комикс мог бы заработать от $92 до $100 млн. Таким образом, при реальных сборах в $80 млн приходится говорить о «каннибализации» кассовых сборов фильма онлайн-сервисом. НАТО озабочено и вопросом пиратства, особенно на тех международных рынках, где ЧЕРНАЯ ВДОВА еще не вышла. Качественные цифровые копии появились в сети спустя несколько минут после появления фильма на Disney+. Картина стала самым популярным фильмом в сети в первые дни после выхода и демонстрировалась на множестве нелегальных сайтов по всему миру.

Disney пока никак не ответил на заявление НАТО. Руководитель Disney Media and Entertainment Distribution Карим Дэниел в другом заявлении от 11 июля всячески подчеркивал, что гибкая стратегия распространения позволяет предоставить зрителям выбор в способах потребления контента на период пандемии.

О возможных негативных последствиях гибридных моделей проката для всего рынка говорят не только кинотеатры. Многие аналитики с Уолл-Стрит также считают, что экспериментальные модели ощутимо сокращают не только кассовые сборы, но и дополнительные доходы. С последним, например, согласен генеральный директор IMAX Ричард Гельфонд. Он обратил внимание, что после внимательного изучения доходов и оценки фактора пиратства, многие студии перешли к 45-дневному кинотеатральному окну. По его мнению, если показатели Disney+ не отличаются как-то кардинально, то и руководство медиа-гиганта пришло к аналогичному выводу.

Аналитик с Уолл-стрит Эрик Уолд из B. Riley Securities отмечает, что из 100-миллионного клиентского пула Disney за домашний просмотр ЧЕРНОЙ ВДОВЫ заплатили только 2 млн домохозяйств, что не так уж много. В то же время полученными от онлайна $60 млн студии не пришлось делиться с кинотеатрами. Аналитик Шон Робертс отметил, что по мере того, как все больше людей начинают охотнее проводить время вне дома, остается открытым вопрос, сколько денег теряет индустрия в момент, когда очередную крупную новинку решают посмотреть дома всей семьей, пригласив друзей и знакомых.

Высока вероятность, что в сравнении с другими гибридными релизами Disney ЧЕРНАЯ ВДОВА пострадала сильнее остальных. Согласно данным исследовательской компании Screen Engine, посмотреть боевик со Скарлетт Йоханссон именно в кинотеатре, если бы он не был доступен онлайн, были готовы 43% зрителей вместо обычных 40%. В то же время ЧЕРНАЯ ВДОВА помогла привлечь на стриминг новых пользователей. Согласно Screen Engine, 39% новых пользователей подписались на Disney+ ради новинки вместо привычных 16%. В то же время сразу 62% намерены отменить подписку после просмотра, хотя обычно так поступают 54%. Что опять же хорошо для Disney+, ВДОВА помогла удержать клиентов, которые планировали отменить подписку. Повременить от отпиской решили 36%.

Как известно, студии Disney и Warner Media обещали вернуться к традиционнам формам дистрибуции по окончанию пандемии. Ожидается, что Disney вернется к привычным формам выпуска фильмов осенью, когда зрительский поток в кинотеатрах окончательно восстановится. Согласно заявлениям Warner Bros, студия вернется к традиционному кинопрокату в 2022 году. При этом если новинки Disney доступны в день кинотеатральной премьеры за дополнительную плату в $30, то на HBO Max фильмы просто проявляются в подписке за $15 в месяц.

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19.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR