top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Владимир Тодоров назначен продюсером по документальному контенту Okko

Владимир Тодоров назначен продюсером по документальному контенту Okko

Автор: БК

10 апреля 2024

В этой должности он будет создавать оригинальные неигровые фильмы и сериалы для сервиса

Главный редактор «Ленты.ру» и директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров стал продюсером по документальному контенту онлайн-кинотеатра Okko.

В этой должности он будет развивать направление, создавая оригинальные неигровые фильмы и сериалы для сервиса. Сообщается, что Тодоров совместит работу на позиции продюсера со своими предыдущими должностями.

В числе ближайших проектов, которые он создаст для Okko – многосерийный документальный фильм про криминальный мир 90-х, дополняющий художественный сериал Юрия Быкова «Лихие», и ленту про кибербезопасность, которая выйдет одновременно с комедийным сериалом «Мамонты» с Юрием Стояновым.

За время работы в «Ленте.ру» Тодоров провел цикл журналистских расследований, а также реализовал ряд крупных спецпроектов при поддержке ИРИ («История русской поп-музыки», «Время роста», «Ударная волна» и другие). Онлайн-кинотеатр Okko впервые начал сотрудничество с журналистом в 2022 году, показав документальный сериал о технологиях будущего «Новое Общество».

Фото: пресс-служба Okko

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Ненормальный»: уехать в Китай, чтобы найти себя
Подробнее
«Министерство неджентльменских дел» не выйдет в российский прокат
Подробнее
АВК предложила отказаться от пиратского контента в кинотеатрах на майские праздники
Подробнее
Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения новому фильму Гая Ричи
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 апреля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 апреля 2024 года
Подробнее
На «Кинопоиск» составили протокол об ЛГБТ*-пропаганде
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Артур, ты король» обогнал «Собачью жизнь» и «Лесси»
Подробнее
ТНТ подвел итоги первого квартала 2024 года
Подробнее
Касса четверга: «Летучий корабль» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Российские кинотеатры не смогли восстановиться до докризисных показателей в 2023 году
Подробнее
«Гении»: фильм-побег от Нобелевской премии
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Детский омбудсмен Петербурга раскритиковала несколько семейных проектов
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Международная касса: «Годзилла и Конг: Новая империя» сохранил лидерство за пределами США
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Артур, ты король»
Подробнее