Владимир Тодоров назначен продюсером по документальному контенту Okko

В этой должности он будет создавать оригинальные неигровые фильмы и сериалы для сервиса

Главный редактор «Ленты.ру» и директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров стал продюсером по документальному контенту онлайн-кинотеатра Okko.

В этой должности он будет развивать направление, создавая оригинальные неигровые фильмы и сериалы для сервиса. Сообщается, что Тодоров совместит работу на позиции продюсера со своими предыдущими должностями.

В числе ближайших проектов, которые он создаст для Okko – многосерийный документальный фильм про криминальный мир 90-х, дополняющий художественный сериал Юрия Быкова «Лихие», и ленту про кибербезопасность, которая выйдет одновременно с комедийным сериалом «Мамонты» с Юрием Стояновым.

За время работы в «Ленте.ру» Тодоров провел цикл журналистских расследований, а также реализовал ряд крупных спецпроектов при поддержке ИРИ («История русской поп-музыки», «Время роста», «Ударная волна» и другие). Онлайн-кинотеатр Okko впервые начал сотрудничество с журналистом в 2022 году, показав документальный сериал о технологиях будущего «Новое Общество».

Фото: пресс-служба Okko