Бренд «Цветняшки» пока не нашел покупателя
Cтоимость лота составляет 100 млн рублей
Первый аукцион по продаже бренда «Цветняшки» в рамках банкротства студии «Платошка» не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает «Коммерсант».
Напомним, что стоимость лота составляет 100 млн рублей. На продажу были выставлены 20 товарных знаков, связанных с брендами «Цветняшки» и «Платошка», а также имена и изображения главных персонажей мультсериала. При этом права на сами серии в состав лота не входят.
По мнению собеседников «Коммерсанта», потенциальным покупателем мог бы стать «Союзмультфильм». Однако председатель совета директоров студии Юлиана Слащева заявила, что бренд не представляет коммерческого интереса для компании – медиаправа на «Цветняшки» уже надолго переданы ряду платформ и телеканалов, а лицензионный потенциал оценивается как низкий.
Эксперты также обращают внимание, что без авторских прав на персонажей покупатель получит бренд без возможности создавать новые серии с их участием, что снижает стоимость актива.
Повторные торги назначены на 20 октября.
Фото: кадр из сериала «Цветняшки»