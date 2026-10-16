Бренд «Цветняшки» пока не нашел покупателя

Cтоимость лота составляет 100 млн рублей

Первый аукцион по продаже бренда «Цветняшки» в рамках банкротства студии «Платошка» не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает «Коммерсант».

Напомним, что стоимость лота составляет 100 млн рублей. На продажу были выставлены 20 товарных знаков, связанных с брендами «Цветняшки» и «Платошка», а также имена и изображения главных персонажей мультсериала. При этом права на сами серии в состав лота не входят.

По мнению собеседников «Коммерсанта», потенциальным покупателем мог бы стать «Союзмультфильм». Однако председатель совета директоров студии Юлиана Слащева заявила, что бренд не представляет коммерческого интереса для компании – медиаправа на «Цветняшки» уже надолго переданы ряду платформ и телеканалов, а лицензионный потенциал оценивается как низкий.

Эксперты также обращают внимание, что без авторских прав на персонажей покупатель получит бренд без возможности создавать новые серии с их участием, что снижает стоимость актива.

Повторные торги назначены на 20 октября.

Фото: кадр из сериала «Цветняшки»