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Фильмы «Межсезонье» и «Ыт» получили призы Варшавского кинофестиваля

Автор: БК

17 октября 2021

Вчера прошла церемония вручения наград смотра в столице Польши

Вчера церемонией вручения наград в столице Польши завершился Варшавский кинофестиваль. Сразу две картины из России были отмечены наградами. Якутский фильм ЫТ Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева, участвовавший в основном конкурсе, получил специальный приз кинофестиваля. В свою очередь в конкурсе дебютов была отмечена российская драма Александра Ханта МЕЖСЕЗОНЬЕ. В конкурсе дебютного кино могут принимать участие как первые, так и вторые работы молодых режиссеров.

Первый приз в главном международном конкурсе получил мистический детектив ЧУДО Богдана Джорджа Апетри совместного производства Румынии, Чехии и Латвии. Всего в основном конкурсе принимали участие 15 картин.

Фильм ЫТ  киноальманах, в нем собрано семь деревенских историй о взаимоотношениях соседей. МЕЖСЕЗОНЬЕ рассказывает о побеге из дома двух влюбленных подростков.

В этом году Варшавский кинофестиваль проводился уже в 37-й раз. В программу вошло 168 фильмов из 50 стран, в том числе восемь из России.

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