top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Сергей Жуков обратился в Следственный комитет из-за блокировки «Руки Вверх!» на стримингах

Сергей Жуков обратился в Следственный комитет из-за блокировки «Руки Вверх!» на стримингах

Автор: БК

11 декабря 2024

Музыкант также подал три иска к «Издательству Джем» в связи с правами на песни

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и ООО «Первое музыкальное Издательство» направили обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой с просьбой оказать содействие в связи с блокировкой байопика о коллективе на российских стримингах.

Напомним, что глава компании «Джем» Андрей Черкасов добился решения о предварительной блокировке фильма Аскара Узабаева в онлайн-кинотеатрах Start, Premier, «Иви» и «Кинопоиск».

Компания требует от платформ выплатить ей крупные денежные суммы в качестве компенсации за нарушение исключительных прав – например, от «Кинопоиска» аффилированная с Черкасовым фирма потребовала 10 млн рублей. 

По словам Жукова, глава «Джема» уже много лет пытается оспорить права на творчество «Руки Вверх!», однако он не имел никакого отношения к записи самих  песен – у него на руках имеются только документы о передаче прав на фонограммы от бывшего продюсера коллектива Андрея Маликова, датированные 2006 годом. 

Создатели фильма РУКИ ВВЕРХ! – студии Yellow, Black and White, Кинокомпании ТЕМП, «Руки Вверх! Продакшн» и Berg Sound, в свою очередь, заявили, что на данный момент нет не только судебного решения, но даже и судебного иска в их адрес о нарушении авторских прав. По их словам, решение судебной системы о блокировке проекта на онлайн-платформах «было принято в одностороннем порядке и создает опаснейший прецедент для всей индустрии». 

Помимо этого, утверждается, что сам Сергей Жуков подал в Арбитражный суд города Москвы три иска к «Издательству Джем» о признании права на произведения, исполнения и фонограммы. Заседания по этим делам назначены на январь 2025 года.

Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ!

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фильм «Руки вверх!» исчезнет со всех онлайн-стримингов
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне сериала Amazon «Мистер и миссис Смит»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 декабря 2024 года
Подробнее
В Москве состоялась церемония закрытия «Зимнего»
Подробнее
На фестивале «Зимний» прошла деловая программа
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2024 года
Подробнее
РОСКИНО проведет Фестиваль российского кино во Франции
Подробнее
В Москве пройдет фестиваль поп-культуры «Хомякон»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 декабря
Подробнее
В рамках кинофестиваля «Зимний» прошел Форум киношкол
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Звезды в Сибири»
Подробнее
Все фильмы «Зимнего»: краткий путеводитель
Подробнее
Касса четверга: «Приключения Паддингтона 3» держатся на вершине проката
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Уралочка»
Подробнее
Дни короткометражного кино объявили состав жюри, внеконкурсную и образовательную программы
Подробнее
Касса России: «Приключения Паддингтона 3» сохранили лидерство
Подробнее
В Москве стартовал Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Приключения Паддингтона 3» вновь забрали золото
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала Okko «Мамонты»
Подробнее
Лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стал мюзикл «Эмилия Перес»
Подробнее