Сергей Жуков обратился в Следственный комитет из-за блокировки «Руки Вверх!» на стримингах

Музыкант также подал три иска к «Издательству Джем» в связи с правами на песни

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и ООО «Первое музыкальное Издательство» направили обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой с просьбой оказать содействие в связи с блокировкой байопика о коллективе на российских стримингах.

Напомним, что глава компании «Джем» Андрей Черкасов добился решения о предварительной блокировке фильма Аскара Узабаева в онлайн-кинотеатрах Start, Premier, «Иви» и «Кинопоиск».

Компания требует от платформ выплатить ей крупные денежные суммы в качестве компенсации за нарушение исключительных прав – например, от «Кинопоиска» аффилированная с Черкасовым фирма потребовала 10 млн рублей.

По словам Жукова, глава «Джема» уже много лет пытается оспорить права на творчество «Руки Вверх!», однако он не имел никакого отношения к записи самих песен – у него на руках имеются только документы о передаче прав на фонограммы от бывшего продюсера коллектива Андрея Маликова, датированные 2006 годом.

Создатели фильма РУКИ ВВЕРХ! – студии Yellow, Black and White, Кинокомпании ТЕМП, «Руки Вверх! Продакшн» и Berg Sound, в свою очередь, заявили, что на данный момент нет не только судебного решения, но даже и судебного иска в их адрес о нарушении авторских прав. По их словам, решение судебной системы о блокировке проекта на онлайн-платформах «было принято в одностороннем порядке и создает опаснейший прецедент для всей индустрии».

Помимо этого, утверждается, что сам Сергей Жуков подал в Арбитражный суд города Москвы три иска к «Издательству Джем» о признании права на произведения, исполнения и фонограммы. Заседания по этим делам назначены на январь 2025 года.

Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ!