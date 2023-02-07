Фестиваль «Зимний» объявил даты проведения в 2023 году

Смотр авторского кино вновь состоится в Москве

Кинофестиваль «Зимний» анонсировал даты проведения в 2023 году. Второй открытый российский смотр авторского кино пройдет в Москве с 1 по 8 декабря.

Конкурсная программа, состав жюри и площадки фестиваля будут объявлены в ноябре 2023 года. Также планируется расширить конкурс и увеличить число фестивальных программ. Традиционной частью фестиваля станет конкурс рецензий молодых кинокритиков.

Первый открытый фестиваль российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» прошел со 2 по 8 декабря в минувшем году. Площадками смотра стали кинотеатры «Художественный» и «Иллюзион». Главный приз получила картина НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА Любови Борисовой.