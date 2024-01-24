«Присцилла: Элвис и я»: драма взросления жены Элвиса Пресли

Отношения любимца женщин с застенчивой несовершеннолетней девочкой

Новую картину Софии Копполы, которая в американском варианте называется просто ПРИСЦИЛЛА, а в русском, чтобы уж наверняка – ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я, совсем скоро покажут в российских кинотеатрах. Расширение названия в русском варианте не случайно: «Элвис и я» – это название автобиографии единственной жены Элвиса Пресли Присциллы, на которой основан фильм Копполы. Картина уже получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском фестивале, а также номинации на «Золотого льва» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Рассказываем, какой получилась драма взросления жены Элвиса Пресли.

Драма взросления – вполне подходящий жанр для этой истории, ведь знакомство Элвиса и Присциллы, произошло, когда девочке было всего 14 лет. 24-летний Элвис Пресли встретил Присциллу Болье на вечеринке в немецком Висбадене в 1959 году, где певец служил в армии, так же, как и отец девушки. Несмотря на толпы поклонниц и широкую славу, певец находился в депрессии после потери матери, и очевидно, нашел в маленькой и наивной 14-летней девочке отдушину и так не хватающую ему любовь и человеческую близость. Присцилла, которая в это время учится в 9 классе, очень быстро вовлекается в роман с известным певцом, при этом школа и сопротивление родителей хоть и становятся серьезным препятствием, но не мешают роману, который длился на протяжении года вплоть до окончания службы Элвиса и его отъезда в Америку.

Кажется, что на этом отношения любимца женщин и знаменитости с застенчивой несовершеннолетней девочкой исчерпали себя, но не тут-то было. Элвис продолжает изредка звонить и писать со съемочных площадок в Германию, а потом приглашает Присциллу в свое знаменитое поместье Грейсленд в американском Мемфисе в 1962 году. Во время этого двухнедельного путешествия пара едет в Лас-Вегас, а Присцилла впервые пробует амфетамины и снотворное, от которого уже зависим Элвис. Очень скоро Присцилла насовсем переезжает в Мемфис при условии, что там она окончит католическую школу, а ответственность за нее будут нести отец Элвиса и его жена. Так школьница оказывается в поместье Пресли на ближайшие несколько лет, словно куколка с удивлением наблюдая за жизнью через окно роскошного особняка.

В центре сюжета – отношения и брак Присциллы и Элвиса, и становление героини из девочки в самостоятельную женщину до того момента, как она решает развестись с Пресли. Однако большую ставку в повествовании режиссер делает на довольно сказочную историю романа подростка и звезды, окутанную ореолом чрезмерной романтики и отсутствием секса до совершеннолетия. Эта сказочность в некоторой степени заслоняет рассказ о живых людях, сглаживая углы и проблемы этого брака. Вероятно, участие жены и дочери Элвиса в создании картины внесли определенные цензурные купюры в повествование и повлияли на некоторую недосказанность этой истории, где измены звезды – это лишь пиар-кампания для продвижения очередного фильма, а агрессия и рукоприкладство – не следствие злоупотребления наркотиками и сильнодействующими препаратами, которые в итоге убили Пресли, а лишь редкие вспышки на фоне безоблачной и радостной жизни.

Во всем повествовании сквозит осторожность и нежелание говорить правду до конца или представить звезду в невыгодном свете. И эта осторожность и глянцевость атмосферы фильма с неизбежной для подобного рода историей превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя со свойственным для этого подбором стиля, платьев, прически и цвета волос девушки, которые обязательно должен был одобрить Элвис и его друзья, намекает на то, что перед зрителем приоткрывается не реальная человеческая драма, а лишь ее кусочек, тот, что одобрен и выверен для публичной демонстрации и сделан по жанровому шаблону.

Режиссер ведет свою героиню от детского очарования человеком из телевизора до женского разочарования неверным мужем. В финале героиня уезжает из надоевшего особняка, освобождаясь от роли игрушки в своем собственном доме и обретая субъектность. Однако в этой точке, где только начинается развитие Присциллы как человека и женщины, фильм, озаглавленный ее именем, обрывается. Почему-то Копполе не интересно, как развивалась жизнь Присциллы Пресли после ее развода. Какую профессию она выбрала, как смогла выжить в мире, к которому до этого была не приспособлена, покинув свою «золотую клетку», как жила одна с ребенком после развода, как выходила замуж, а затем снова разводилась, как родила второго ребенка, – обо всем этом мы ничего не узнаем. Фильм о становлении известной женщины, снятый женщиной-режиссером, сделан через призму отношений с известным мужчиной, и когда эти отношения заканчиваются, заканчивается и интерес создателей фильма к своей героине, что выглядит противоречиво и странно.

Достоинство фильма – это, конечно, 25-летняя исполнительница главной роли, американская актриса Кейли Спейни, которая смогла на экране воплотить серьезное преображение от наивной и мечтательной девочки до пережившей страдания женщины, совершенно заслуженно получившая престижную награду на Венецианском фестивале. Ее партнером по картине и исполнителем роли Элвиса выступает Джейкоб Элорди, красивый и слишком привлекательный, но при этом не создающий того сложного и противоречивого образа, который удался Остину Батлеру в картине База Лурмана ЭЛВИС, снятой за год до ПРИСЦИЛЛЫ.

Да и песен Пресли в новой картине Копполы, в отличие от ЭЛВИСА мы не услышим, потому что компания Elvis Presley Enterprises не разрешила Софии использовать в картине песни Пресли. Присцилла навсегда уезжает из Грейсленда мимо ворот дома с вечно поджидающими певца поклонницами под кавер песни больше известной по ТЕЛОХРАНИТЕЛЮ “I Will Always Love You”, но, если развод для Присциллы – лишь начало взрослой и самостоятельной жизни, зачем признаваться в вечной любви бывшему мужу, остается загадкой. Видимо, эта сцена существует в той же логике, в которой фильм обрывается на самом интересном месте.

Фото: кадр из фильма ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я