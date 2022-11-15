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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 17-20 ноября 2022 года

Картежники, бельчата, акулы и другие

Триллер ПОКЕРФЕЙС (GF), учитывая дефицит зарубежного контента, вполне может оказаться главной новинкой грядущего уикенда. В числе его ключевых козырей – актерский состав во главе с Расселом Кроу и яркий трейлер. Ориентиром в данном случае можно назвать ФЛЕШБЭК (24,8 млн рублей на старте).

На младшую школьную аудиторию рассчитан мультфильм ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP), являющийся продолжением мультсериала «Тайны Медовой долины». Впрочем, этот бренд далеко не так известен, как БАРБОСКИНЫ, результат последней части которых (23,5 млн) постарается повторить новинка.

Судьбу СЛОНА (CP), остросюжетной драмы, главную и единственную роль в которой исполнил Павел Прилучный, во многом определит «сарафан». Ближайшим ориентиром для ленты может служить КОЛЛЕКТОР (15,9 млн).

Любителей хорроров на уикенде ждут две заметные новинки. ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ (EXP) является представителем поджанра фильмов про акул. Подобные картины пользуются стабильным спросом у своей целевой аудитории, ориентиром в данном случае можно назвать недавние ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (19,6 млн).

Более необычно выглядит ДУРНОЙ ГЛАЗ (ARM) с Евой Грин и Марком Стронгом в главных ролях. Голливудский каст и интригующий трейлер могут помочь картине привлечь дополнительную аудиторию и улучшить показатели проекта ДРУГОЙ (8 млн).

Также зрители смогут посмотреть мистический хоррор DAWN BREAKS BEHIND EYES (PLB), комедии ГРИША СУББОТИН (ABK), ДОЛЖНИК (CS), ПОШУМИМ! (TNL) и Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (MVK), драмы ЖАННА (NKI), ТОРИ И ЛОКИТА (KAP), ТЫСЯЧА ДЕШЕВЫХ ЗАЖИГАЛОК (CRP) и ЭМИЛИ (RUR), боевики ПОДСТАВА (KNLG) и РАЙСКИЙ ГОРОД (PNR), а также перевыпуски картин ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (MVK) и ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ (SMKT).

15.11.2022 Автор: Максим Острый

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