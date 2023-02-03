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Январь 2023 года стал лучшим месяцем за всю историю российского проката

Автор: БК

3 февраля 2023

Прирост относительно рекордного 2020-го составил 12%

Минувший январь, благодаря рекордам ЧЕБУРАШКИ, установил рекорд по сборам за всю историю российского проката: суммарно в том месяце кинотеатры заработали 8,663 млрд рублей. Прирост кассы относительно 2022 года составил 61,8%, а результат ранее рекордного 2020-го удалось улучшить на 12,3%.

Количество проданных билетов по сравнению с 2022 годом увеличилось на 63,8%, достигнув отметки 27,096 млн, однако обойти результаты 2020-го и 2019 годов — 29,215 млн и 29,618 млн соответственно — все же не удалось.

В валюте превзойти результат 2020-го также не получилось: за минувший январь российские кинотеатры заработали $119,132 млн против $128,416 млн в 2020 году. 

Доля России в суммарных сборах РФ и СНГ остается минимальной за последние пять лет, однако относительно декабря она выросла сразу на 18,6 п.п., достигнув 88,1% — влияние оказал феномен ЧЕБУРАШКИ.

Число релизов по сравнению с позапрошлым годом несколько сократилось – с 38 до 34 проектов. Меньше фильмов выходило в январский прокат за последние пять лет только в 2021 году (27 картин). Цена билета за год снизилась на 4 рубля и достигла 319,7 рублей – это второй показатель в таблице.

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