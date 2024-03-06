«Холоп» получит третий фильм

Лента выйдет в прокат в следующем году

Создатели ХОЛОПА готовят продолжение.

Компания «Централ Партнершип» объявила о том, что дилогия Клима Шипенко обзаведется третьим фильмом. Лента выйдет в прокат 23 января 2025 года.

Напомним, что вторая часть серии заработала уже больше 3,8 млрд рублей (по данным на 3 марта, прокат продолжается), став вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката после ЧЕБУРАШКИ.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2