top banner

«Холоп» получит третий фильм

Автор: БК

6 марта 2024

Лента выйдет в прокат в следующем году

Создатели ХОЛОПА готовят продолжение.

Компания «Централ Партнершип» объявила о том, что дилогия Клима Шипенко обзаведется третьим фильмом. Лента выйдет в прокат 23 января 2025 года.

Напомним, что вторая часть серии заработала уже больше 3,8 млрд рублей (по данным на 3 марта, прокат продолжается), став вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката после ЧЕБУРАШКИ.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Приключения Петрова и Васечкина» получат полнометражное продолжение
Подробнее
Предпродажи уикенда: в лидерах «Прошлые жизни» и «Кот и пес»
Подробнее
Официальная касса России: «Лед 3» сохранил лидерство в прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 февраля – 3 марта 2024 года
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 февраля – 3 марта
Подробнее
«Мастер и Маргарита» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил деловую программу
Подробнее
Опубликован отчет по рынку российских онлайн-кинотеатров за 2023 год
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках марта
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Касса четверга: «Лед 3» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках марта
Подробнее
Предварительная касса четверга: в топ-10 попали сразу четыре новинки
Подробнее
Okko рассказал о новинках марта
Подробнее
Отреставрированная версия «Бриллиантовой руки» впервые выйдет в российский прокат
Подробнее
Российские онлайн-кинотеатры не планируют увеличивать покупки зарубежных проектов
Подробнее