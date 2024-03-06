«Холоп» получит третий фильм
Автор: БК
6 марта 2024
Лента выйдет в прокат в следующем году
Создатели ХОЛОПА готовят продолжение.
Компания «Централ Партнершип» объявила о том, что дилогия Клима Шипенко обзаведется третьим фильмом. Лента выйдет в прокат 23 января 2025 года.
Напомним, что вторая часть серии заработала уже больше 3,8 млрд рублей (по данным на 3 марта, прокат продолжается), став вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката после ЧЕБУРАШКИ.
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2
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