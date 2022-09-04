Okko рассказал про обновления библиотеки сентября 2022 года

Новый сериал с Еленой Лядовой, документальные проекты и анимация

Уже в Okko — «Дом Дракона» (доступен по подписках Премиум и Amediateka)

Долгожданный приквел легендарного сериала «Игра престолов». В основу «Дома Дракона» лег первый том книги Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», где раскрывается история династии Таргариенов. В частности, семейство ввязывается в жестокую гражданскую войну, которая получила название «Танец драконов». Среди режиссеров сериала — Мигель Сапочник, ранее работавший над «Игрой престолов». Главные роли исполнили Мэтт Смит («Доктор Кто»), Эмма Д’Арси («Мисс Плохое Поведение») и Оливия Кук («Медленные лошади»). Автор оригинальной книги Джордж Мартин описывает сериал «Дом Дракона» как «шекспировскую трагедию», где нет однозначно положительных героев. То есть все в лучших традициях невероятной вселенной «Игры престолов»!

Уже в Okko — ШПИОН, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

В основе остросюжетного триллера лежит нашумевшая статья журналиста Майкла Броннера «В погоне за агентом Фригардом». Благодаря приятной внешности и знаниям психологии мошенник Роберт Фригард легко заводил знакомство с девушками, а затем вступал с ним в романтическую связь. Когда жертва была «на крючке», аферист представлялся агентом британской разведки, после чего приступал к изощренному вымогательству денег. Однажды Фригард знакомится с Элис Арчер, которая оказывается не так проста и наивна, как его прошлые жертвы.

Уже в Okko — ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (доступен по подписке)

Ники и ее подруги давно мечтали о безмятежном отдыхе на уединенном острове, где им не будут досаждать толпы туристов, а вокруг будут только океан и солнце. И вот они отправляются в такое место, затерянное среди волн океана. Девушки решают поплавать на байдарках, и это оказывается самым плохим решением в их жизни. Гигантская акула уже почуяла человеческую плоть и хочет полакомиться людьми, попавшими в ее воды. Смогут ли героини спастись от чудовища, которое крушит все на своем пути?

Уже в Okko — «Простоквашино» (новый сезон, доступен по подписке)

В новом сезоне дружной компании во главе с Дядей Федором предстоит пройти через множество непростых, забавных и иногда неожиданных ситуаций, которые произойдут не только в привычном им Простоквашино, но и в городе. Герои окажутся на пороге перемен: так, Почтальон Печкин попробует сменить профессию, Мама научится экономить, а Папа запустит бизнес. Пес Шарик встретит снежного человека, уйдет с фермы и как никогда станет близок с Котом Матроскиным, который будет бороться со своим стремлением все контролировать. Захватывающие события произойдут и в жизни Дяди Федора. Он впервые решится сказать неправду, будет учиться преодолевать свои страхи, построит парк аттракционов и познакомится с исчезающим питомцем Оли по кличке Кусь.

Уже в Okko — КИЛЛЕР-ХРАНИТЕЛЬ (доступен по подписке)

Легендарный наёмный убийца И-ганг (Чан Хёк) давно отошел от дел, женился и даже не вспоминает о своём прошлом. Его жена уезжает в отпуск и просит присмотреть за беспечной семнадцатилетней дочерью своих друзей Юн-джи. И-ганг нехотя соглашается, и предоставляет своей юной подопечной свободу, но на всякий случай подбрасывает отслеживающее устройство. А вскоре после этого Юн-джи похищает банда торговцев людьми, которые почему-то целенаправленно охотились именно за ней. Уследить за семнадцатилетней девочкой оказывается непростым делом для неподготовленного И-ганга, но в том, как разбираться с бандитами опыта ему не занимать. Бывшему наёмнику приходится вспомнить всё, что он когда-то умел, чтобы вернуть девушку домой живой и невредимой. Адаптация одноименного веб-романа Пан Джи-Хо.

Уже в Okko — ПОКА Я РЯДОМ (доступен по подписке)

Красавчик Лука живет самой обычной жизнью — дружит со сверстниками, готовится к экзаменам, пытается выстроить отношения с девушкой, пока случайно не застает ее с другим. Совершенно неожиданно плановый визит к врачу полностью меняет его жизнь. Доктор сообщает юноше, что тот неизлечимо болен, и времени осталось совсем немного. В клинике герой случайно знакомится с очаровательной девушкой по имени Джулия, интересной и необычной. «Товарищи по несчастью» становятся очень близки, и Лука начинает испытывать сильные, ранее неизведанные чувства. Но он ещё не знает, что роковой смертельный диагноз ему был поставлен по ошибке, а ей нет...

С 8 сентября — РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (доступен по подписке)

У короля Людовика XIV есть всё, что он когда-либо мог желать, кроме одного — бессмертия. Чтобы заполучить и это, он приказывает поймать волшебную русалку, сердце которой, по преданию, дарует ему вечную жизнь. Но когда об этом узнает его незаконнорожденная дочь Мария-Жозеф, она решает помешать отцовским планам и спасти беззащитное существо. Экранизация произведения Вонды Макинтайр «Луна и Солнце», выпущенного в 1997 году.

С 8 сентября — ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (доступен по подписке)

Алексу исполняется 18 лет. Друзья детства решают поздравить именинника весьма необычно: они дарят ему путешествие в дом Артура, где снимались фильмы про минипутов. Дело в том, что Алекс до сих пор является ярым фанатом трилогии, поэтому его радости просто нет предела. Однако погружение в мечту достаточно скоро оборачивается настоящим кошмаром. По дороге к дому друзья встречают зловещих и странных людей. И это только начало необъяснимых событий, с которыми им придется столкнуться в настоящей борьбе за выживание.

С 8 сентября — БИТВА НА ОЗЕРЕ (доступен по подписке)

В 1950-м году, видя, как американские войска приближаются к границе Китая, Мао Цзэдун принимает стратегическое решение вступить в Корейскую войну. Империалистическое вторжение вынуждает китайский народ объединиться в многочисленные добровольческие отряды для защиты родной земли и помощи соседней Корее. Заслуженный командир У Цяньли и его младший брат, доброволец У Ваньли, оказываются в одном корпусе. Героям фильма предстоят тяжелейшие батальные сражения с хорошо вооруженной и подготовленной армией противника, в том числе и эпохальная битва при Чосинском водохранилище.

С 8 сентября — оригинальный сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а нужно выбрать одного» (доступен по подписке)

Успешный юрист Анна (Елена Лядова) живёт в своё удовольствие и ни в чём себя не ограничивает, даже в мужчинах. Впереди сложный проект на три месяца, а потому 45-летней женщине нужен любовник на квартал. Главное, чтобы секс был классный, а остальное как-нибудь приложится. В финал отбора Анны вышли двое: скучноватый 35-летний банкир Игорь (Антон Филипенко) и 55-летний владелец трёх баров с привычкой загулять на денёк-другой Урий (Гоша Куценко). У каждого претендента свои плюсы и минусы, Анне крайне сложно сделать выбор. Ситуация принимает ещё более интересный оборот, когда женщина узнаёт, что из Лондона в Москву вот-вот вернётся сын Ваня (Макар Хлебников), да ещё и не один. Его девушка-пакистанка ждёт ребёнка, так что Анна скоро станет бабушкой. Теперь она выбирает дедушку для внучки.

С 8 сентября — оригинальный документальный сериал «Еще не вечер» (доступен по подписке)

В Okko стартует 8-серийное оригинальное стартап-шоу «Еще не вечер». Ведущие шоу Владимир Маркони и Ирина Подрез представят на рассмотрение опытных инвесторов бизнес-идеи предпринимателей возрастом от 60 лет. Проект реализован в рамках партнерского соглашения Okko c Институтом развития интернета (ИРИ). Ведущий развлекательных программ, создатель и ведущий интернет-шоу Comment Out Владимир Маркони и Ирина Подрез - предприниматель, тренер по продажам, автор бизнес-подкаста «ШИРЕ ЧЕК» помогут 5 участникам каждого выпуска донести преимущества своих идей до потенциальных инвесторов.

С 10 сентября — оригинальный документальный сериал «Выход в город» (доступен по подписке)

10-серийный документально-художественный проект о Москве «Выход в город», ведущей которого стала актриса Виктория Исакова. Зрителей ждет знакомство как с уже хорошо известными, так и с незнакомыми гранями российской столицы. Каждая серия «Выхода в город» посвящена определенной теме. Своими историями о Москве киношной и гастрономической, неизвестной и спортивной, музыкальной и покоряемой расскажут ее известные жители и те, кто когда-то в нее переехал. Также зрителей ждет взгляд на Москву добрых дел, благодаря которому они узнают о необычных и важных инициативах помощи в большом городе, и попытка понять ее будущее на основе тех, кто влияет на него сегодня. В проекте приняли участие актрисы Юлия Снигирь, Анна Чиповская и Нино Нинидзе, актеры Максим Виторган, Евгений Стычкин и Павел Деревянко, писатель и сценарист Александр Цыпкин, известный саксофонист Игорь Бутман, музыканты Михаил и Иван Засидкевич (группа Dabro), Андрей Лысиков (Дельфин) и Ваня Дмитриенко, рестораторы Уиллиам Ламберти, Владимир Мухин, Сергей и Иван Березуцкие, герой России, космонавт Антон Шкаплеров и многие другие.

В сентябре — оригинальный сериал «Ворона. Тень справедливости» (доступен по подписке)

Продолжение детективного сериала, рассказывающего историю следователя Анны Воронцовой (Елизавета Боярская), или, как прозвали ее коллеги в следственном комитете, Вороны. В новом сезоне Анне предстоит от простых частных дел прийти к расследованию сложного, масштабного преступления. Ее профессионализм, принципиальность, а также помощь напарника Сергея Кабанова (Анатолий Белый), помогут ей противостоять неизвестному, который, убивая людей, хочет вовлечь ее в свою борьбу за справедливость.

С 15 сентября — ПАПА ПОНЕВОЛЕ (доступен по подписке)

Мать-одиночка бьётся изо всех сил, чтобы обеспечить дочь и сына. Она старается, чтобы у малышей было всё, но исполнить главное их желание, увы, не может. Они мечтают о папе и загадывают об этом накануне Нового года. Папа появляется сразу — в лице неизвестного мужчины, который, скрываясь от полиции, случайно оказался в их доме.

С 16 сентября — БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (доступен по подписке)

Беззаботный кролик Макс, любитель погонять на мопеде и позависать в социальных сетях, неожиданно оказывается учеником Пасхальной академии. Выпускники этого заведения становятся пасхальными кроликами и ответственными за Пасху. Но случается беда — плохой кролик Лео хочет украсть все разноцветные яйца и сорвать этот светлый праздник. Макс и его друзья решают дать отпор ушастому предателю, но проблема в том, что Лео объединился с бандой коварных лисиц.

15 сентября — финал сезона проекта «Закрыть гештальт» (доступен по подписке)

Чудом уцелев после падения с 20-го этажа, менеджер автосалона Федор Ярцев (Александр Ильин мл.) обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Злопамятная теща и школьный физрук, бандит из девяностых и пожилая интеллигентка — кто только не будет донимать Федора своими незаконченными делами. Даже его собственный юный отец, пропавший в 20 лет. Герой невольно станет посредником между мирами и поможет заблудшим душам отправиться куда следует. А заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал, и закроет гештальты, о существовании которых даже не подозревал.

В сентябре — оригинальный документальный фильм АСМАРАЛ (доступен по подписке)

Клуб, чей стадион был расположен в самом центре Москвы, рядом с Белым домом, — по его полю проехали танки в октябре 1993-го. «Асмарал» тренировал один из самых известных советских тренеров, идеолог спартаковского футбола Бесков, там начинал карьеру Сергей Семак, а доигрывал Юрий Гаврилов. Проведя всего два сезона в Высшей лиге, «Асмарал» ярко вспыхнул и исчез навсегда. Не осталось почти ничего — ни стадиона, ни фильмов, ни книг, ни фанатов, ни музея, ни сайта. Это символично для начала 90-х — времени, когда можно было за один день стать миллионером и также быстро потерять все.

В сентябре — ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (доступен по подписке)

Хэнк — смелый пёс, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста.

В сентябре — оригинальный сериал «1703» (доступен по подписке)

Молодой Вадим (Кузьма Сапрыкин) закончил академию МВД и тут же перевёлся из Москвы в Петербург. В городе на Неве у парня живёт невеста, он хочет почаще с ней видеться. Напарником Вадима становится сильно пьющий хмурый опер Гоша (Гоша Куценко). Кажется, он вот-вот готов покончить с собой. Старший товарищ относится к юному коллеге настороженно: говорят, папа Вадима — большой человек в московской полиции. Первым делом только что образовавшегося дуэта становится исчезновение трупов девушек из петербургских моргов. Возможно, в городе объявились сатанисты, но это не точно. Название проекта отсылает к году основания Петербурга. Сериал представляет инфернально-абсурдный образ Петербурга. Ранее его таким рисовали Гоголь и Достоевский. Все эпизоды инфернальной комедии снял Сергей Сенцов, сценарий написал Денис Артамонов. В проекте снялись Павел Табаков, Софья Лебедева, Роза Хайруллина, Николай Фоменко и певец Шарлот.