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Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

2 августа 2024

Лидером чарта стал «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в июле 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял комедийный экшн ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ: АКСЕЛЬ ФОУЛИ – продолжение культовой франшизы с Эдди Мерфи дебютировало на Netflix 3 июля. На вторую строчку опустился экшн ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом. Бронза досталась криминальному триллеру ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА В ОКРУГЕ ЮМА – проект стартовал на цифровых площадках еще в мае, однако в июле состоялся его релиз на носителях в США.

Кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, начавший свой кинотеатральный прокат по миру 26 июля, оказался на четвертом месте. Пятерку замкнул хоррор СМОТРИТЕЛИ, который вышел в цифре за рубежом 28 июня.

В десятке оказались сразу два релиза, которые можно было посмотреть в июле легально – комедийный детектив ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ с Кевином Спейси и драматический экшн Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июле 2024 года
1. ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ: АКСЕЛЬ ФОУЛИ
2. ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА
3. ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА В ОКРУГЕ ЮМА
4. ДЭДПУЛ И РОСОМАХА
5. СМОТРИТЕЛИ
6. ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО
7. СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
8. ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ
9. ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА
10. ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ: АКСЕЛЬ ФОУЛИ

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