Российский фонд прямых инвестиций договорился с Китаем о взаимном продвижении кинопродукции

Сотрудничество также сфокусируется на поиске возможностей для совместного кинопроизводства

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайскими партнерами о взаимном продвижении кинопродукции на рынках России и КНР. Об этом сообщает ТАСС.

Фонд намерен развивать партнерство с китайскими производственными компаниями, фильмы и сериалы которых обладают потенциалом выхода на зарубежные рынки – в особенности, российский.

Кроме того, сотрудничество с медиа партнерами сфокусируется на поиске возможностей для совместного кинопроизводства и дальнейшего проката. Стороны также рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения российских и китайских картин на рынки обеих стран.

Напомним, что в апреле РФПИ и Национальная медиа группа (НМГ) создали Коммерческий фонд развития кино и анимации, главной задачей которого станет производство полнометражных фильмов для проката – в частности, на международных территориях вроде дружественных стран Азии.

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