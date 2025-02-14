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Предварительная касса четверга: «Пророк. История Александа Пушкина» ожидаемо вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

14 февраля 2025

«Манюня: День рождения Ба» стартовала со второй строчки чарта

Несмотря на то, что исторический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP) стартовал сегодня в формате превью, он получил в свое распоряжение достаточное количество сеансов, чтобы возглавить таблицу. Фильм с Юрой Борисовым записал на свой счет больше 22 млн рублей, но из-за формата превью эта цифра не дает полного понимания интереса к проекту. Учитывая внушительные предпродажи, можно предположить, что результат картины по итогам первого уикенда окажется в диапазоне от 400 до 500 млн рублей.

Семейный релиз МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (AK) забрал серебро чарта с результатом около 11 млн рублей, что позволяет новинке рассчитывать на 110-140 млн рублей к концу выходных.

Британский триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (AK) расположился на шестой строчке чарта с почти 3 млн рублей в своей копилке. К концу недели такой старт должен вылиться в 21-24 млн рублей.

Две отечественные новинки ПО ЛЮБВИ (NKI) и ON И ОНА (СAO) записали на свой счет 1,9 и 1,7 млн рублей соответственно. Скорее всего, к вечеру воскресенья они смогут заработать от 12 до 20 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

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