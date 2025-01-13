Предварительная касса уикенда: «Финист» опередил «Волшебника»

Лучшей новинкой стал боевик «Охота на воров 2: Пантера»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала отечественная сказка ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG). Проект записал на свой счет порядка 300 млн рублей, совсем немного обойдя лидера новогодних праздников ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP).



Лучшей новинкой уикенда стал американский боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (AK). Фильм с Джерардом Батлером в главной роли освоил чуть меньше 60 млн рублей и расположился на пятой строчке чарта.



Восьмое место таблицы занял испанский фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (EXP). По итогу первых четырех дней проката на счету хоррора оказалось около 26 млн рублей.



Также в десятку лучших попал новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы МЕГАЛОПОЛИС (EXP). Выйдя в широкий прокат, картина пополнила свою копилку еще примерно на 13 млн рублей. В общей же сложности фильм уже заработал порядка 30 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ