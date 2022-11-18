Предварительная касса четверга: «Покерфейс» стартует с первой строчки

Мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив» также в пятерке лучших

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала новинка недели — криминальный триллер ПОКЕРФЕЙС (GF) c 4,6 млн рублей. Фильм с Расселом Кроу в главной роли претендует на 25-30 млн рублей по итогу уикенда.



Вторая крупная новинка, мультфильм студии «Союзмультфильм» ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP), собрала в первый день проката порядка 2 млн рублей, что позволило ей занять пятое место таблицы лучших релизов четверга. Учитывая высокий семейный множитель, анимационный проект сможет к вечеру воскресенья записать на свой счет 30-35 млн рублей.



Шестое и седьмое место чарта заняли отечественная драма с Павлом Прилучным СЛОН (CP) и американский акулий хоррор ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ (EXP). Результат обоих релизов колеблется около 1,2-1,4 млн рублей, и скорее всего к концу недели их сборы составят 10-12 млн рублей.



Замкнула десятку лучших отечественная комедия Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (MVK) c 0,7 млн рублей. С таким стартом проект сможет заработать за четыре дня проката не более 5 млн рублей.



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