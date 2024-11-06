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В ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с российскими кинематографистами

Автор: Илья Кувшинов

6 ноября 2024

Об этом заявил глава Кинематографической и телевизионной комиссии Дубая Саид аль-Джанахи

В октябре в Объединенных Арабских Эмиратах стартовали съемки фильма «Плюс студии» МАЖОР В ДУБАЕ с Павлом Прилучным. По сообщению ТАСС, во время общения с журналистами на площадке глава Кинематографической и телевизионной комиссии Дубая Саид аль-Джанахи заявил, что город заинтересован в привлечении российских кинематографистов.

«Я надеюсь, что это только начало. Съемки российского фильма в Дубае подтверждают наше стремление открывать новые сферы сотрудничества с Россией. Мы надеемся, что реализация этого проекта привлечет в Дубай большее число российских кинематографистов и производителей контента, особенно создателей фильмов и сериалов», – отметил он.

Стоит отметить, что ОАЭ постепенно становится центром притяжения кинематографистов со всего мира. Так, например, Абу-Даби стал чаще использоваться в качестве уличных локаций для крупных голливудских и болливудских проектов. Помимо этого, в прошлом августе стало известно о строительстве огромной киностудии в столице Эмиратов, которую планируется завершить к 2025 году.

Фото: кадр со съемок фильма МАЖОР В ДУБАЕ

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