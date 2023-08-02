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В Абу-Даби построят огромную киностудию

Автор: БК

2 августа 2023

Проект под названием twofour54 studios планируется завершить в 2025 году

Объединенные Арабские Эмираты продолжают выходить на рынок кинопроизводства – в Абу-Даби построят огромную киностудию.

Проект под названием twofour54 studios, принадлежащий одноименному государственному медиацентру, планируется завершить в 2025 году. На территории в 400 тысяч квадратных метров будет возведено 11 павильонов, 6 постоянных декораций, резервуар с водой размером в 3 тысяч квадратных метров, а также офисные здания и другие производственные помещения.

В последние годы Абу-Даби стал чаще использоваться в качестве уличных локаций для крупных голливудских и болливудских проектов, среди которых были ДЮНА, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, ФОРСАЖ и недавняя МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА, однако запланированная стройка павильонов намекает на желание ОАЭ стать более активным участником кинопроизводства.

Инсайдеры утверждают, что подобный ход со стороны Эмиратов – это ответная реакция на быстро развивающийся бизнес соседей в Саудовской Аравии, где сейчас не только вовсю строятся студии, но и снимается кино: не так давно там завершилась работа над боевиками Kandahar с Джерардом Батлером и Desert Warrior с Энтони Мэки, который на данный момент считается самым дорогим проектом из когда-либо снятых в королевстве.

 

Фото: соцсети twofour54 Abu Dhabi

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