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«Яндекс» вложит 100 млрд рублей в покупку и создание контента

Автор: Илья Кувшинов

19 июня 2024

Об этом сообщила директор по контенту подразделения «Плюс и Фантех» Ольга Филипук

В ближайшие два года «Яндекс» планирует вложить более 100 млрд рублей в развитие креативных индустрий. Об этом заявила директор по контенту подразделения «Яндекса» «Плюс и Фантех» Ольга Филипук в разговоре с «Коммерсантом».

Ожидается, что корпорация реинвестирует доходы от подписки «Яндекс Плюс» в 2024-2025 годах в покупку прав на фильмы, сериалы, книги, спортивные трансляции, а также производство собственных проектов и проведение офлайн-мероприятий.

«Эта сумма в 2,5 раза больше, чем вся выручка от кинотеатрального проката в России. Или выручка всех платных каналов в стране», – подчеркнула Филипук.

Напомним, что по данным на апрель 2024 года число подписчиков «Плюса» достигло 32,7 млн человек.

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