«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2024 года

Общая выручка компании за период с января по март составила 228,3 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность за первый квартал 2024 года. Согласно опубликованным данным, общая выручка компании за период с января по март увеличилась на 40% год к году и составила 228,3 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль – почти 21,6 млрд.

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы», куда входят единая подписка на сервисы «Яндекс Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Букмейт», а также продюсерский центр «Плюс Студия», составила 20,5 млрд рублей, что на 54% выше аналогичного показателя прошлого года.

Рост обусловлен увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» (55% год к году) на фоне роста общего числа платящих подписчиков и увеличения проникновения дополнительных опций к подписке. Отмечается, что на рост также повлияла хорошая динамика других доходов (включая рекламную, лицензионную, выручку от продажи билетов и другие категории выручки).

Число подписчиков «Плюса» достигло 32,7 млн, что на 48% больше, чем было на конец первого квартала 2023 года. Средняя выручка на одного платящего подписчика тоже выросла – на 14% в сравнении с мартом прошлого года.

Количество смотрящих подписчиков на «Кинопоиске» достигло 12,2 млн в месяц. Росту пользователей способствует высокое качество и разнообразие контента, а также его доступность. Среди новых функций сервиса – адаптация платформы для незрячих пользователей и добавление тифлокомментариев более чем к 60 фильмам и сериалам. Помимо этого, «Кинопоиск» стал первым российским онлайн-кинотеатром, представленным в Apple Vision Pro.

«Яндекс Афиша», в свою очередь, продала в первом квартале 6,1 млн билетов (на 11% больше, чем годом ранее). Больше всего билетов (около 71%) сервис реализовал через собственный сайт и приложение. Количество проданных билетов на развлекательные мероприятия в период новогодних праздников стало рекордным за последние пять лет. Оборот продаж на собственных ресурсах сервиса в первом квартале составил 6,7 млрд рублей (плюс 52%), а оборот продаж через билетную B2B-платформу сервиса – 2,2 млрд рублей (плюс 31%).

Убыток по скорректированному показателю EBITDA в первом квартале 2024 года составил 0,5 млрд рублей, что превышает результат за аналогичный период в 2023-м (0,2 млрд). Это связано с инвестициями в продвижение контента, увеличением расходов на персонал и маркетинг, а также прочими расходами, связанными с поддержкой сервисов.

В отчетности также отмечается, что МКПАО «Яндекс» – частная и независимая компания, которая после завершения реструктуризации станет новой головной компанией Яндекса и сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.