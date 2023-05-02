VII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открылся в Анадыре

Церемония прошла в кинотеатре «Полярный» 1 мая

Торжественное мероприятие началось с выступления учеников Школы искусств, а за уникальную творческую атмосферу региона отвечал Государственный академический чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон», показавший танцевальные и вокальные номера.

С приветственным словом к гостям, зрителям и участникам фестиваля обратился старейшина, почетный гражданин Чукотского автономного округа, отличник разведки недр Григорий Андреевич Тынанкергав: «Сегодня мы здесь принимаем VII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» и это говорит о многом. У нас действительно прекрасный регион – уж поверьте мне, геологу, который исходил и лес, и тундру, и степи, и пустыни. И ничего прекраснее я не видел. Даже международные гости всегда поражаются первозданной природой Чукотки. Но мы гордимся и своими земляками. Фестиваль «Золотой ворон», который по праву можно назвать сердцем Чукотки, тоже организовал наш земляк – Филипп Абрютин, за что ему большое спасибо. Надеюсь, и жюри, и гости, и зрители будут довольны смотром и получат незабываемые впечатления и от фильмов, и от нашей земли».

Для объявления открытия VII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» на сцену вышли художественный руководитель Филипп Абрютин и начальник Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО Евгений Тихомиров.

«Фестиваль «Золотой ворон» – важное событие в культурной жизни не только Чукотки, но и всего Дальнего Востока. Очень ценно, что кинофестиваль проходит на высоком международном уровне – в этом году он существенно расширил свою географию и представит работы кинематографистов из Китая, Ирана, Казахстана и других стран, с которыми Россия намерена усиливать культурное сотрудничество. Уверен, фестиваль подарит зрителям самые разнообразные эмоции от фильмов, спектаклей и творческих встреч», – отметил Евгений Тихомиров.

Филипп Абрютин признался, что несмотря на то, что фестиваль проходит уже в седьмой раз, на сцене он всегда волнуется, как в первый. В этом году смотр проходит не зимой и осенью, как было раньше, а в начале чукотской весны, когда дальневосточный край радует солнечной погодой и пробуждением жизни.

«Самое главное на нашем фестивале – атмосфера дружбы, любви, поддержки, товарищества. И каждый раз, когда мы встречаемся на кинофестивале и смотрим кино, мы это чувствуем. Показанные фильмы обретают новую жизнь именно здесь – с чукотскими зрителями. И очень важно, что сюда прилетают кинематографисты из разных концов мира. Я надеюсь, что они полюбят наш уникальный кинофестиваль и передадут частичку его энергии, заряда, настроения друзьям, коллегам, знакомым из своих городов и регионов и Чукотка навсегда останется в их сердцах», – сказал художественный руководитель АМКФ «Золотой ворон» Филипп Абрютин.

Фильмом открытия стала игровая картина ВОДНЫЙ МАЛЬЧИК режиссера Файзулло Файзова из Таджикистана. «Я очень благодарен организаторам кинофестиваля за приглашение моего фильма. Это первое мое большое произведение. Я пять лет учился актерскому мастерству, а потом поехал в Иран, где обучался режиссуре. И этот фильм, повествующий об отношениях человека и природы, — результат моего жизненного и образовательного опыта», — отметил Файзулло Файзов, представляя свою работу.

Картина ВОДНЫЙ МАЛЬЧИК участвует в международном конкурсе полнометражных игровых и неигровых фильмов. Вместе с ней за главный приз претендует еще восемь фильмов. Это российские документальные ленты НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ПОРТ НАДЕЖДЫ режиссера Дарьи Хреновой о трагедии Великой Отечественной войны в Арктике, СЕМЬ ДНЕЙ ОСЕНИ режиссера Алексея Головкова о жизни двух людей в одной из долин Верхоянских гор Якутии, СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ режиссера Сергея Дебижева, рассказывающий об истории Соловецких островов, а также аргентинский неигровой фильм ТЕ, КТО НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ режиссера Грасиелы Патрисии Де Луки о жизни незрячих людей. Среди игровых картин — китайский фильм МОРОЖЕНОЕ СО ВКУСОМ СЛАДКОГО КАРТОФЕЛЯ режиссера Ван Чуна, иранская драма АСТЕРОИД режиссера Мехди Хоссейниванда, один из первых фильмов, созданных на алтайском языке ТРОПА режиссера Михаила Кулунакова и триллер режиссера Наталии Гугуевой ТУМАН, снятый на действующей метеостанции на берегу Баренцева моря.

Оценивать полнометражные фильмы будут иранский кинематографист Бехруз Шоайби, продюсер, заместитель Председателя правления по стратегическому развитию Государственном центре поддержки национального кино Казахстана Канат Торебай, фестивальный продюсер из Китая Ли Юань, кинокритик Егор Москвитин, главный редактор киностудии «Ленфильм», преподаватель Андрей Апостолов. Председателем жюри выступит известный кинорежиссер из Республики Саха (Якутия), Художественный руководитель киностудии «Сахафильм» Алексей Романов. Лучшие короткометражные картины выберут китайский продюсер Го Сюйан, актриса Ксения Суркова, режиссер и радиоведущий Иван Семиклетов и директор Центрального Дома кинематографистов РФ режиссер и продюсер Екатерина Головня.

Жюри сделают свой выбор в каждой конкурсной программе, однако отличительной особенностью «Золотого ворона» является то, что обладателя Гран-При здесь выбирают зрители. В полнометражной конкурсной программе будут представлены следующие номинации: за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, лучшую сценарную работу, лучшую операторскую работу, специальный приз жюри. Номинации конкурса короткометражных фильмов: приз зрительских симпатий, за лучший игровой фильм, за лучший неигровой фильм, специальные призы жюри. Кроме того, обладателя медальона «Золотой ворон» в этом году назовет партнер кинофестиваля, компания «Газпром Нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Награды фестиваля созданы художником-косторезом из бивня мамонта и рога лося и своей композицией изображают легенду о сотворении мира вороном-демиургом.

Помимо кинопоказов гостей, участников и зрителей VII АМКФ «Золотой ворон» ждет насыщенная индустриальная программа, которая будет посвящена укреплению международного культурного сотрудничества. Кроме того, в этом году на фестивале будет впервые представлена большая программа анимации. Также в рамках «Золотого ворона» пройдет творческая встреча с режиссером анимационного кино, двукратным номинантом на премию «Оскар» Константином Бронзитом, творческие встречи с актерами Ольгой Хохловой, Ксенией Сурковой и Денисом Бузиным, а также квартирник с музыкальной группой «Интонация».

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» проводится Продюсерским центром «Молодежные инициативы», Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Чукотского АО, Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО, АУ ЧАО Окркиновидеопрокат, Союза кинематографистов России, а также Программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» и НО «Фонд МОСТ».