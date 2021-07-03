Радужные перспективы голливудского кино в России

После «профилактического» письма, которое Роскомнадзор отправил в мае в компанию Disney по поводу персонажа-гея в мультфильме Pixar OUT, тревожно стало за другие релизы дистрибьютора – речь прежде всего о блокбастерах ВЕЧНЫЕ и ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ, где впервые в истории Marvel предстанут открытые ЛГБТ-персонажи. Вообще, очевидно, что большой Голливуд не планирует в ближайшее время сворачивать с взятого курса на репрезентацию меньшинств и инклюзию. Но то, что на Западе постепенно становится нормой, в России зачастую по-прежнему воспринимается в штыки – причем как государственными структурами, так и широкой аудиторией. Мы попытались разобраться, насколько внедрение прогрессивных трендов в голливудское кино может сказаться на его кассовых перспективах в России.

В мае прошлого года на онлайн-платформе Disney+ состоялась премьера короткометражного мультфильма OUT от студии Pixar о каминг-ауте персонажа-гомосексуала. По сюжету, главный герой скрывает свою ориентацию от родителей, но перед его отъездом в большой город они все-таки узнают правду. В мультфильме даже есть сцена однополого поцелуя. Спустя год после премьеры по неизвестной причине в Роскомнадзоре посчитали нужным отправить письмо в Disney с разъяснением норм российского законодательства. Согласно этим нормам, информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей и является административным правонарушением. Ведомство рекомендовало представителям Disney соблюдать законы и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей.

В пресс-службе Disney заявили, что мультфильм OUT не планировался к показу в России. Кроме того, Disney+ вообще недоступен в нашей стране. Поэтому сам факт появления подобной бумаги вызывает недоумение и вопросы к компетентности ее авторов. Это событие могло бы стать просто очередной иллюстрацией работы Роскомнадзора – ведомства, не упускающего возможности что-нибудь «неправоверное» запретить. Однако мировой тренд на внедрение разнообразия и инклюзии во всех сферах жизни (и прежде всего – в производстве мейнстримного контента) добрался уже и до студийных блокбастеров. Под влиянием либеральных тенденций голливудские проекты меняются на глазах: женщины и темнокожие все чаще становятся главными героями картин, а ЛГБТК-персонажи появляются даже в фильмах, ориентированных на семейную аудиторию. С точки зрения борьбы меньшинств за свои права это нельзя не приветствовать. Однако не стоит забывать, что правозащитная западная повестка и реальный мир, в котором живет население нашей страны, – по большому счету, две параллельные вселенные. Как в связи с этим на подобные изменения будет реагировать широкая аудитория в России, где сильны гомофобные и сексистские настроения, поддерживаемые скорыми на расправу государственными органами?

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ ШКАФА

На самом деле OUT – не первый мультфильм Pixar, в котором появился персонаж, предпочитающий людей своего пола. В прошлогоднем релизе ВПЕРЕД была фиолетовая циклоп-полицейская Спектр. Остановив машину главных героев после нападения фей-байкеров, она в оригинале говорит: «Не так просто быть новым родителем. Дочь моей жены заставила меня выдернуть волосы». Но российский дистрибьютор сделал все, чтобы цензоры не смогли придраться – в прокатной версии мультфильма фраза циклопа потерялась при дубляже. Появление ЛГБТК-персонажей в больших семейных блокбастерах пока еще не стало повсеместным, но с каждым годом таких фильмов становится все больше. В 2017 году в диснеевской сказке КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ подельник главного злодея был неявно влюблен в своего визави. При этом все обставлено более чем невинно, что, однако, не помешало присвоить фильму в России возрастной рейтинг 16+. Двумя годами позже создатели кинокомикса ШАЗАМ! лишь робкими полунамеками давали понять, что геем, возможно, является один из второстепенных персонажей фильма – латиноамериканский сводный брат главного героя. В вышедшем в том же году хите Marvel МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ капитан Америка приходит на собрание группы психологической поддержки и слышит от одного из участников, что тот впервые за пять лет сходил на свидание с мужчиной. И вновь наученный горьким опытом КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА Disney поиграл с русским дубляжом – свидание превратилось в «ужин с другом».

Но если раньше такие эпизоды можно было при желании «замылить» и сделать неявными для бόльшей части публики и контролирующих органов, то с ВЕЧНЫМИ этот фокус невозможен. Впервые в блокбастере Marvel будет действовать не эпизодический, а вполне полноценный второстепенный персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией – один из бессмертных героев, изобретатель Фастос в исполнении Брайана Тайри Генри: в браке с мужчиной они вместе воспитывают сына. На экране даже будет показана сцена с первым в истории Marvel однополым поцелуем. Ранее Кевин Фейги говорил, что гомосексуальный герой в ВЕЧНЫХ необходим, чтобы помочь дальнейшей репрезентации ЛГБТ-персонажей на большом экране. Такое не скрыть при дубляже и вряд ли возможно вырезать. Но если оставить эту сюжетную линию, то по российским законам придется увеличивать возрастной рейтинг до 18+ (в трейлере пока 16+). Это, разумеется, идет вразрез с интересами как прокатчика, так и кинотеатров. Пока сложно оценить потенциальный недобор блокбастера в российским прокате из-за запретительных возрастных ограничений, но ясно, что ядро аудитории таких фильмов – как раз несовершеннолетние тинэйджеры. Они также не смогут попасть на сеансы еще одного марвеловского кинокомикса – ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ. В нем получит подтверждение бисексуальность Валькирии – став правительницей Асгарда, она будет искать себе королеву. Ранее исполнительница роли Тесса Томпсон подтверждала за кадром нетрадиционную ориентацию своей героини, но на экране это никогда не было показано. Из ТОРА: РАГНАРËК даже вырезали сцену, в которой женщина выскальзывает из комнаты Валькирии. Вместо этого фильм акцентировал внимание на сексуальном напряжении между героями Валькирии и Тора. Прошло всего несколько лет, и на большом экране уже можно показать гомосексуальность героя, не опасаясь негативной реакции зрителей. Но, похоже, не в России.

ЭТО НОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

Бурную реакцию в российских соцсетях встречают участившиеся случаи появления в главных ролях героев с иным цветом кожи, кроме белого. Тут западный тренд тоже совершенно однозначный – все чаще темнокожие артисты играют персонажей, которых аудитория привыкла воспринимать как белых. И здесь Disney в первых рядах – темнокожая актриса Холли Бэйли станет Русалочкой в игровом ремейке классического мультфильма. В фильме Sony ЗОЛУШКА фея-крестная будет гендерно нейтральной – ее сыграет темнокожий открытый гей Билли Портер, известный по сериалу «Поза». Фильм планировался к выпуску в кинотеатрах в 2021-м, но в итоге ко всеобщему облегчению был продан онлайн-кинотеатру Amazon Prime Video, где выйдет в сентябре этого года. Несмотря на то, что в кино мужчины предстают в женских образах далеко не в первый раз (Баба-яга Георгия Милляра в советских сказках, няня в исполнении Олега Табакова из фильма МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ, Руби Род из ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА), новости о современной Золушке вызвали волну хейта в «Фейсбуке» и на YouTube. В этом смысле нельзя отрицать очевидное: у многих российских кинозрителей вызывает все большее раздражение проникновение «новой этики» в кинематограф, экспансия политкорректности, расовой, феминистской и ЛГБТК-повестки.

Ярким недавним примером проявления такого раздражения стала фэнтези-драма ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, где персонажей Льюиса Кэрролла и Джеймса Барри сыграли темнокожие актеры. Смелый по замыслу кроссовер прошел в российском прокате слабо (сборы составили 41,3 млн рублей), даже несмотря на Анджелину Джоли в роли матери героев. Явная политическая ангажированность создателей и довольно прямолинейное внедрение актуальной повестки в семейное кино и классические произведения вызвало волну возмущения в Сети. На одном из популярных YouTube-каналов комментарии к трейлеру пришлось отключить, на другом ролик собрал около полутора тысячи хейтерских реплик, получив пять тысяч «дизлайков» при тысяче «лайков» и 110 тысячах просмотров. Рейтинг на «КиноПоиске» составил 3,1 балла, проголосовало 6 тысяч пользователей. Справедливости ради стоит сказать, что столь «теплый» прием фильм вызвал не только в России, но и в мире – на IMDb картине так активно занижали рейтинг еще до релиза, что ресурсу пришлось отключить возможность выставления оценки до выхода проекта. Триггерило людей прежде всего от кастинга, но и качество самого фильма было спорным.

Если бы дело было только в расовой нетерпимости российской аудитории, то такие фильмы, как ПРОЧЬ, МЫ и ЗЕЛЕНАЯ КНИГА не были бы востребованы зрителями в нашей стране. При этом криминальная комедия ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ Спайка Ли, несмотря на «Оскара» за сценарий, Гран-при жюри Каннского кинофестиваля и сильного прокатчика, не смогла вызвать существенного интереса публики. Биографическая драма о лидере «Черных пантер» ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ получила «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана, претендовала на главный приз и получила массу позитивных откликов на «Сандэнсе». Тем не менее картина даже не планировалась к выпуску в России. Все-таки дело не столько в цвете кожи и ориентации героев и создателей, сколько в месседже, который несет каждый конкретный проект. «Рядовой зритель ассоциирует себя с героем фильма, старается быть на него похожим и хочет эмоционально подключаться к нему, – считает генеральный директор comScore в России Роман Исаев. – Естественно говорить о том, что общий массив зрителей в большинстве своем склоняется к традиционной системе ценностей. Этой аудитории не близка и не интересна актуальная правозащитная повестка, а очень большому количеству зрителей она просто претит. Когда в команде супергероев Marvel тихо появится гей, какому-то небольшому числу зрителей это придется по душе, кто-то отнесется индифферентно, а кому-то не понравится. У каждого посмотревшего может быть свое мнение на этот счет, но подобные решения не ломают стереотипы о классических канонических героях. А вот когда феей-крестной в ЗОЛУШКЕ становится темнокожий актер нетрадиционной ориентации – это следующий шаг трансформации, попытка наотмашь сломать традиционные ценности, произвести подмену понятий и сделать черное белым и белое черным. Такие события будут вызывать резкую реакцию зрителей, в большинстве своем не желающих видеть подобное на экранах, а тем более – чтобы их дети воспринимали увиденное как норму».

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО?

Если эксперименты с изменением цвета кожи классических героев появились совсем недавно, то к сильным женским персонажам в главных ролях все давно привыкли. Другое дело, что публика по-прежнему воспринимает в штыки феминистские посылы, в которых явно или неявно постулируется, что все мужчины вокруг – потенциальные агрессоры и вообще существа, не заслуживающие доверия. Поэтому, с одной стороны, становятся успешными такие разные картины, как российская комедия Я ХУДЕЮ, кинокомикс ЧУДО-ЖЕНЩИНА и драма ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ. Эти фильмы могут служить примерами, когда актуальная феминистская повестка не заслоняет собой, собственно, само кино, когда посыл не становится навязчиво пропагандистским. Чуть более лобовой, но все еще приемлемый для зрителей в России подход к теме у СТРИПТИЗЕРШ, где латиноамериканка, темнокожая и азиатка свободно распоряжаются своими телами и женственностью, чтобы преуспеть в капиталистическом мире.

Если же повестка выходит на первый план и подчиняет себе все содержание картины, то и кассовые результаты оказываются посредственными. Это подтверждают ребуты фильмов ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ и АНГЕЛЫ ЧАРЛИ, а также кинокомикс ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН. Один из самых красноречивых недавних примеров подобных работ – независимый фантастический экшн ВОЗДУШНЫЙ БОЙ с Хлоей Морец в главной роли, который с треском провалился и собрал волну негативных отзывов. «При анализе сборов той или иной картины однозначно напрашивается вывод, что результаты зависят от качества фильма, – продолжает Роман Исаев. – С годами контента становится все больше, а художественных произведений все меньше. Если в фильме есть сильная режиссура, драматургия, игра актеров, это нравится людям, они считывают это как основные посылы картины. При этом какие-то нюансы, связанные с репрезентацией ЛГБТ и правозащитной повесткой, проходят фоном и не выходят на первый план – и это вполне приемлемо для зрителя».

НИШЕВЫЙ ИНТЕРЕС

В 2020 году Американская киноакадемия изменила правила вручения «Оскара» за лучший фильм в пользу расового и гендерного разнообразия, а также инклюзивности. По данным американской неправительственной ЛГБТ-организации GLAAD, в 2019-м репрезентация ЛГБТК-персонажей в голливудских блокбастерах достигла рекордного уровня – 18,6% против 18,2% годом ранее. GLAAD прогнозирует, что эта доля увеличится до 20% в 2021-м и достигнет 50% в 2024 году. Четыре из восьми крупнейших студий превысили уровень 20% в индивидуальном порядке: в фильмах Paramount Pictures ЛГБТК-репрезентация составила 33%, в проектах United Artists Releasing – 29%, Lionsgate – 25%, Disney Studios – 21%. Глава comScore в России Роман Исаев подтверждает, что голливудское кинопроизводство чем дальше, тем больше двигается в сторону создания проектов, отвечающих тренду на более широкую репрезентацию меньшинств. «В США внедряют для киностудий квоту в 25 процентов по ЛГБТ-теме, – рассказывает он. – Квота должна быть достигнута в ближайшие годы, поэтому количество таких фильмов будет расти. Это идеологически навязываемый Голливуду тренд, который в силу консервативности в том числе и большой части американского общества вызывает провалы фильмов в прокате. Кроме того, и в Голливуде, и в международном кинопроизводстве наблюдается огромный дефицит хороших сценариев. Нет свежих идей, а зарекомендовавшие себя франшизы исчерпали себя, поэтому режиссеры и сценаристы занимаются поисками каких-то нестандартных решений. Так и рождаются подобные истории». Исаев считает, что российский зритель продолжит в своей массе оставаться консервативным, поэтому недоборы в прокате у слишком смелого и провокационного по местным меркам студийного контента станут обычным делом.

С другой стороны, собеседник БК совершенно справедливо отмечает, что у такого кино есть своя ниша. И она не столь уж мала – вспомним сборы и позитивный «сарафан» БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ, которая хоть и была достаточно «диетическим» продуктом, но гомосексуальность главного героя не скрывала. А вот случаи, когда во взрослых фильмах, ориентированных на более или менее продвинутую публику крупных городов, прокатчики начинали производить художественное обрезание, приводили к обратному результату – еще свежи в памяти кейcы СУПЕРНОВЫ и РОКЕТМЕНА. Не исключено, что и за не самую выдающуюся кассу российской комедии ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ следует отчасти поблагодарить сюжетный финт с «перевоспитанием» персонажа-гея из полюбившейся публике первой части. Опасаясь показывать во взрослом кино, что отношения между людьми могут быть разнообразными, дистрибьюторы только стимулируют гомофобные настроения в обществе. А в дальнейшем вновь оправдывают свои действия именно ими.

РАЗОШЛИСЬ КАК В МОРЕ КОРАБЛИ

Представители кинотеатров в целом согласны, что российский менталитет пока с трудом принимает свежие голливудские веяния. Управляющая киносетью «ГриннФильм» в Орле и в Белгороде Наталья Милосердова сетует на процветающий в нашем обществе бытовой сексизм. «В нашей культуре существует некий скепсис в отношении, например, женщин на руководящих должностях, – объясняет она. – Мы же все знаем анекдоты про женщин за рулем и так далее. Это не означает, что наши люди сомневаются в умственных способностях женщин или еще в чем-то. Просто когда зритель смотрит на капитана Марвел или на Тора, то больше верит в силу второго. Это такие подсознательные и не совсем объяснимые вещи. Плюс мы же сами зачастую делим фильмы на «мужское» и «женское» кино. Поэтому когда женский образ появляется в среде, которая в нашем сознании считается мужской, возникает странное отношение. Но в конце концов важно, насколько фильм будет сильным и интересным. Ведь на ЛАРУ КРОФТ ходили как женщины, так и мужчины, да и КАПИТАН МАРВЕЛ у нас хорошо работала». С ней согласен Андрей Сальников, коммерческий директор ООО «Кино», куда входят площадки в Новомосковске и Алексине. «Мировые тенденции с трудом доходят до нас. Феминистская повестка считается извращением, а темнокожие по-прежнему воспринимаются как комические персонажи. Дело в менталитете. Мне кажется, вряд ли таких фильмов в прокате будет становиться больше. Возможно, подобные картины сразу начнут уходить в онлайн. После многочисленных провалов похожих проектов дистрибьюторы уже не будут рисковать, тем более когда в разгаре кризис. Опять же, здесь еще раз стоит поднять вопрос с возрастными ограничениями, которые у нас непонятно на каких основаниях выдаются – какие-то фильмы получают 18+, хотя там нет ничего страшного, другим же дают 6+», – рассуждает он.

Сборы фильмов, участвовавших в последней оскаровской гонке, заставляют сделать ряд любопытных выводов. Самыми кассовыми проектами в России с большим отрывом стали драмы ОТЕЦ и ЕЩЕ ПО ОДНОЙ – максимально далекие от актуальной повестки проекты, главными героями которых являются белые мужчины. И да – это, пожалуй, самые консервативные по форме претенденты на «Оскар». БК уже писал о том, что это позволяет предположить, будто российский зритель скорее выберет понятную историю с хорошо знакомыми актерами и качественной постановкой. Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин вовсе считает, что в силу накаляющейся конфронтации между Западом и Россией и взятого нашей страной официального курса на консерватизм (если не сказать консервирование) доля Голливуда в отечественном прокате будет неуклонно снижаться. «Можно смело прогнозировать, что значительная часть наших зрителей через пять лет будет отторгать тот или иной голливудский фильм, – сказал Березин в интервью БК. – Ценности существенной части нашей широкой аудитории начнут не совпадать с ценностями, которые будет транслировать голливудская продукция. Мы также ожидаем усиление давления государства на западные платформы, так что их доля также будет снижаться. Через пять лет мы можем прийти к ситуации, подобной той, которая уже давно наблюдается на телевидении, где мы практически не видим зарубежного контента». В таких условиях, по его мнению, основными поставщиками кинотеатрального контента станут российские продюсеры.

Роман Исаев согласен с тем, что в дальнейшем доля Голливуда будет падать. «Если говорить о контенте глобально, то произойдет расслоение аудитории. Пока живы традиционные семейные ценности, спорные фильмы точно будут недобирать в российском прокате, – говорит он. – Думаю, Россия – не единственная страна в мире, которая станет реагировать подобным образом. На других же мировых рынках, где лояльность к таким историям год от года растет, они будут неплохо собирать в прокате. Если репрезентация меньшинств не станет идеологической доминантой в драматургии художественного фильма, то есть все шансы, что будут получаться вполне смотрибельные в России картины. Но если на этом будет сделан акцент, то часть публики откажется от просмотра таких картин на большом экране». Также Исаев указывает на то, что какие-то зрители могут не захотеть смотреть подобное кино на большом экране в публичном месте, а предпочтут сделать это дома. Таким образом есть риск просто потерять часть кинотеатральной аудитории, приучив ее потреблять контент только онлайн.

03.07.2021 Автор: Рая Башинская, Дмитрий Некрасов, Никита Никитин