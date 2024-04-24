Официальная касса России: «Сто лет тому вперед» показал шестой старт 2024 года

За первый уикенд семейная фантастическая картина по мотивам произведения Кира Булычева СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД освоила 308 млн рублей – это шестой старт в 2024 году. В тоже время новинка не смогла достичь цифр ВТОРЖЕНИЯ и ПРИТЯЖЕНИЯ (434 млн и 394 млн соответственно).

Снижение сборов сказки ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ на фоне старта сильного конкурента составило 49,4%. Общая выручка картины выросла до 970 млн рублей.

Бронза на уикенде досталась ПАДЕНИЮ ИМПЕРИИ, потерявшему 49,3% от кассы первого уикенда. Это более сильное падение, чем было у ГИПНОТИКА (-34,7%), но мягче, чем у ФЕРРАРИ (-56,8%). Всего в копилке ленты Алекса Гарленда уже 101 млн рублей.

С четвертого места и 15,3 млн рублей начал работу детективный триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ. Новинка значительно улучшила стартовые цифры первой части франшизы (9,5 млн), выходившей в 2021 году.

«Далеко не всегда вторая часть показывает себя настолько лучше первой, поэтому мы довольны стартом. С начала работы над вторым фильмом мы понимали, что он более масштабный и зрелищный, к тому же рейтинги первой части были весьма высоки, «сарафан» позитивный. Поэтому мы решили сделать более сильную рекламную кампанию, чем три года назад», – рассказала в интервью ЭБК операционный директор компании «Экспонента Фильм» Елена Верниковская.

На пятое место в чарте поднялась якутская лента КАРИНА, чьи сборы на второй неделе проката остались на уровне стартового уикенда. Всего в копилке ленты уже 33,2 млн рублей – это рекорд для современного якутского кино (детектив АЙТА к концу проката заработал 26,4 млн).

Байопик ПО ФРЕЙДУ с Энтони Хопкинсом в главной роли за стартовый уикенд привлек 11,3 млн рублей. Это почти совпадает с цифрами недавней драмы ОДНА ЖИЗНЬ (11,2 млн).

Восьмое место в таблице досталось хоррору ПАУТИНА СТРАХА. Новинка, заработав 9,4 млн рублей, немного уступила схожему по жанру релизу дистрибьютора «Атмосфера кино» ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (10 млн).

Замкнул десятку боевик МАНКИМЭН, потерявший 56,9% от кассы первого уикенда. Общая выручка проекта достигла 27,5 млн рублей.

Также в прокат вышли историческая драма МЕЧ КОРОЛЯ (3,6 млн, пятнадцатое место), фильм ужасов СУДНАЯ НОЧЬ В АРКАДИИ (2,9 млн, шестнадцатое место) и мультфильм ТИ-РЕКС. КОРОЛЬ ДИНОЗАВРОВ (2,0 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 487 млн рублей, с учетом стран СНГ – 522 млн. Это на 50,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 10,1% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ВЫЗОВ.

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

24.04.2024 Автор: Максим Острый