Официальная касса России: «Сто лет тому вперед» показал шестой старт 2024 года
Сборы фильма Александра Андрющенко преодолели 300 млн рублей
За первый уикенд семейная фантастическая картина по мотивам произведения Кира Булычева СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД освоила 308 млн рублей – это шестой старт в 2024 году. В тоже время новинка не смогла достичь цифр ВТОРЖЕНИЯ и ПРИТЯЖЕНИЯ (434 млн и 394 млн соответственно).
Снижение сборов сказки ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ на фоне старта сильного конкурента составило 49,4%. Общая выручка картины выросла до 970 млн рублей.
Бронза на уикенде досталась ПАДЕНИЮ ИМПЕРИИ, потерявшему 49,3% от кассы первого уикенда. Это более сильное падение, чем было у ГИПНОТИКА (-34,7%), но мягче, чем у ФЕРРАРИ (-56,8%). Всего в копилке ленты Алекса Гарленда уже 101 млн рублей.
С четвертого места и 15,3 млн рублей начал работу детективный триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ. Новинка значительно улучшила стартовые цифры первой части франшизы (9,5 млн), выходившей в 2021 году.
«Далеко не всегда вторая часть показывает себя настолько лучше первой, поэтому мы довольны стартом. С начала работы над вторым фильмом мы понимали, что он более масштабный и зрелищный, к тому же рейтинги первой части были весьма высоки, «сарафан» позитивный. Поэтому мы решили сделать более сильную рекламную кампанию, чем три года назад», – рассказала в интервью ЭБК операционный директор компании «Экспонента Фильм» Елена Верниковская.
На пятое место в чарте поднялась якутская лента КАРИНА, чьи сборы на второй неделе проката остались на уровне стартового уикенда. Всего в копилке ленты уже 33,2 млн рублей – это рекорд для современного якутского кино (детектив АЙТА к концу проката заработал 26,4 млн).
Байопик ПО ФРЕЙДУ с Энтони Хопкинсом в главной роли за стартовый уикенд привлек 11,3 млн рублей. Это почти совпадает с цифрами недавней драмы ОДНА ЖИЗНЬ (11,2 млн).
Восьмое место в таблице досталось хоррору ПАУТИНА СТРАХА. Новинка, заработав 9,4 млн рублей, немного уступила схожему по жанру релизу дистрибьютора «Атмосфера кино» ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (10 млн).
Замкнул десятку боевик МАНКИМЭН, потерявший 56,9% от кассы первого уикенда. Общая выручка проекта достигла 27,5 млн рублей.
Также в прокат вышли историческая драма МЕЧ КОРОЛЯ (3,6 млн, пятнадцатое место), фильм ужасов СУДНАЯ НОЧЬ В АРКАДИИ (2,9 млн, шестнадцатое место) и мультфильм ТИ-РЕКС. КОРОЛЬ ДИНОЗАВРОВ (2,0 млн, восемнадцатое место).
Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 487 млн рублей, с учетом стран СНГ – 522 млн. Это на 50,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 10,1% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ВЫЗОВ.
Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
24.04.2024 Автор: Максим Острый