Обзор новинок проката на уикенде 10-13 апреля

Главной новинкой уикенда станет музыкальный фильм ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (NKI). Сюжетная основа ленты – драма 17-летней девушки, которая ищет своего отца. Все, что она знает, это что он встретился с ее мамой на концерте группы «Звери», поэтому музыка группы будет сопровождать поиск от начала и до конца. Наличие Виктора Хориняка обещает комедийную составляющую, а съемки реального концерта рок-группы способны привлечь в кинотеатры фан-базу коллектива. Ориентирами для кассовых прогнозов могут служить такие аналоги, как ВАСИЛИЙ (101 млн рублей за первый уикенд), БЕЗ ГРАНИЦ (77,7 млн на старте) и ТУР С ИВАНУШКАМИ (47,6 млн на старте).

Сразу три остросюжетных иностранных релиза поборются за внимание зрителей, причем действие двух из них развернется в ограниченном пространстве. Билл Скарсгард окажется запертым в автомобиле-ловушке, расставленной Энтони Хопкинсом в ленте ЗАПАДНЯ (GF). Материалы обещают качественный и изобретательный триллер. Основными кассовыми референсами здесь видятся ЗАЛОЖНИКИ (39,2 млн на старте) и ПОКЕРФЕЙС (34,6 млн на старте).

Герои ДЫХАНИЯ ШТОРМА (EXP) окажутся запертыми на морском дне. Ролик основанного на реальных событиях проекта показывает, через какие испытания придется пройти команде во главе с Вуди Харрельсоном, чтобы вытащить со дна дайвера, застрявшего там из-за шторма. Страх перед природной стихией – основная эмоция проекта, поэтому ориентирами для прогнозов могут служить ПОД ВОДОЙ (42,2 млн на старте) и ИЗ ГЛУБИНЫ (31,7 млн на старте)

Еще одна остросюжетная новинка – военный боевик ПОД ОГНЕМ (VLG). Фильм студии A24 заявлен как новый проект популярного драматурга и режиссера Алекса Гарленда, но лишен привычной для автора фантастической составляющей. Вместо этого он рассказывает жесткую историю прорыва из окружения отряда американских «морских котиков». Материалы демонстрирую высокое качество продакшна, а также заявляют в кастинге молодых звезд: Уилла Поултера, Джозефа Куинна, Космо Джарвиса. Ориентирами для оценки кассового потенциала здесь служат ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (27,3 млн на старте) и МИДУЭЙ (23,5 млн на старте).

Среди российских релизов можно выделить криминальную комедию ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ? (NMG), победившую на фестивале «Новый сезон» в прошлом году. В основе запутанной истории – ограбление банка в антураже «лихих 90-х», которое совершают трое друзей. Практически во всех ролях – популярные артисты. Ставка, судя по материалам, сделана на нелепые совпадения, из-за которых ограбление с самого начала идет не по плану. Ближайшими кассовыми аналогами видятся ЛОТЕРЕЯ (27,6 млн на старте) и КОРЕША (15,1 млн на старте).

Главным предложением для детской и семейной аудитории на уикенде станет анимационный фильм ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (AK). Красочные приключения говорящей слонихи в эпохе динозавров, судя по ролику, подходят для просмотра самыми юными зрителями. У мультфильма нет сильных конкурентов среди новинок, поэтому ориентирами для прогнозов могут служить такие проекты, как ЗВЕРОЛЭНД (12,8 млн) и ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (14,1 млн).

Также зрители смогут посмотреть перевыпуск музыкальной драмы ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА (INK, PRD), документальный фильм с игровыми элементами ИЮНЬСКАЯ ПОЛЫНЬ (CKINO), слэшер МИККИ МОНСТР (WP), спортивную комедию МЫ ПОБЕДИМ! (KNLG), детскую фантастику ОТРЯД СВЕТЛЯЧКОВ (KNT), комедию ПАРИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (PLK), анимацию ПИРАТЫ ОПАСНОГО МОРЯ: КАПИТАН КЛЫК (CPF) и мелодраму Я С ТОБОЙ ЗАДЫХАЮСЬ (LC).

Фото: кадр со съемок фильма ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ

08.04.2025 Автор: Вероника Cкурихина