Bazelevs займется выпуском комиксов

В стартовой линейке нового подразделения – четыре наименования

Киностудия Bazelevs попробует себя в новом направлении – она выйдет на рынок комиксов. Об этом сообщает РБК.

Новое подразделение получит название «БЗЗЗ Комиксы». Пост главного редактора займет основатель магазина комиксов Takapulta Денис Лопатников, арт-директором станет художник Валентин Поткин, ранее сотрудничавший с издательством Bubble, а генпродюсером – директор Bazelevs по связям с общественностью Алексей Зиновкин. Над разработкой сценариев будет работать Владимир Максимушкин («Черновик: Четвёртая дверь», «Красная точка»).

По словам генерального продюсера Bazelevs Лалы Рустамовой, в разработке студии сейчас находится много проектов, которые трудно и дорого реализовывать в рамках стандартного кинопроекта. «В этом смысле комиксы, с одной стороны, создают готовый продукт, который можно монетизировать, а с другой – выступают визуальной концепцией будущего фильма, по которой гораздо проще принять решение о запуске проекта в производство», – отметила она.

Ожидается, что в стартовой линейке будут представлены четыре комикса. Первый из них, «Ходжа», посвящен приключениям героя легенд Востока Ходжи Насреддина и его Ишака и станет частью франшизы по грядущему мультфильму от режиссера Тимура Бекмамбетова.

Помимо этого, студия выпустит исторический экшн «Кырк-Кыз», посвященный мистическому отряду девушек-воинов, который встанет на защиту городов Шелкового пути от монгольских кочевников, графический роман «Шурале» об одноименном герое татарского фольклора и детский комикс «Чамп» о футбольном мяче, мечтающем попасть на Чемпионат мира.