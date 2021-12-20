В Москве завершился Большой фестиваль мультфильмов

Всего на площадках смотра прошло более 150 показов

С 1 по 15 декабря 2021 года на более, чем 30 площадках Москвы прошел XV Большой фестиваль мультфильмов. Ранее смотр прошел также в онлайн-формате. Посетителями БФМ-2021 стали более 30 тыс. человек, а в онлайне состоялось более 250 тыс. просмотров мультфильмов. На московских площадках прошло более 150 показов.

На большом экране зрители увидели российские премьеры полнометражных фильмов АФГАНСКАЯ СЕМЬЯ, ПЕРЕХОД, НИКУКО ИЗ РЫБАЦКОЙ ГАВАНИ, ПЕС-ВЕНИК: СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ В ПАРИЖЕ. В киноцентре «Октябрь» совместно с кинокомпанией «Пионер» прошел уикенд фильмов Хаяо Миядзаки, приуроченный к 80-летнему юбилею режиссера, а также ежегодное событие БФМ — «Ночь анимации». В лекционном зале Третьяковской галереи лекцию о куклах в анимации прочел Юрий Борисович Норштейн. В Клубе БФМ, который получился мобильным и переезжал по всей Москве, сменяли друг друга выставки, вечеринки, встречи с режиссерами и мастер-классы.

Объявление победителей конкурса состоялось 8 ноября в YouTube-канале БФМ, сами призы были вручены режиссерам на закрытии фестиваля, 13 декабря в кинотеатре «Москино Космос».

ПОБЕДИТЕЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

• Гран-при за лучший анимационный фильм — БЕСЦЕННЫЙ, режиссер Поль Ма (Франция, 2020)

• Специальный приз жюри с формулировкой «за искренний рассказ о принятии героем себя и разнообразии идентичностей человека» — ОЩУЩЕНИЯ В МОЕМ ЖИВОТЕ, режиссер Марко Джешка (Хорватия, Португалия, 2020)

• Приз за лучший студенческий анимационный фильм — ПОКА, КВАРТИРКА!, режиссер Ева Дарабош (Венгрия, 2020)

• Приз за лучший ненарративный анимационный фильм с формулировкой «за элегантность искусства режиссера и магию его петель» — ЯРМАРКА ИИЗУНА, режиссер Сумито Сакакибара (Япония, 2021)

Специальными упоминаниями жюри были отмечены следующие фильмы:

• «За простую, но точную метонимию об отражении состояния человека в стекле аквариума с домашними рыбками» — РЫБКИ, режиссер Олеон Линь (Китай, Гонконг, Великобритания, США, 2021)

• «За эффектную терапию травмы от потери близкого человека методами пуантилистской анимации, воспаряющей над зыбкостью воспоминаний и подчеркивающей их визуальную красоту» — ОТКУСИ КОСТОЧКУ, режиссер Хонами Яно (Япония, 2021)

• «За воплощение в жизнь необыкновенной галереи портретов, полных жизни, ярких, захватывающих; и за резкий и такой валлийский юмор фильма, который прекрасно поддерживается искусной рисованной анимацией и фантастическим чувством движения и карикатуры» — ДЕЛА ИСКУССТВА, режиссеры Джоанна Куинн, Лэс Миллс (Великобритания, 2021)

• «За развитие в, казалось бы, жанровом фильме метафоры о том, как все мы связаны и как отсутствие любви заводит нас в тупик» — ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС, режиссер Джо Се (Тайвань, 2020)

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

• Приз за лучший профессиональный анимационный фильм — ЗА ЗАБОРОМ, режиссер Мария Коган-Лернер, Школа документальной анимации фестиваля «Рудник», Студия «25» (Россия, 2020)

• Специальный приз жюри с формулировкой «за надежду на счастливый конец» — У ВСЕХ МУЖЧИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТУФЛИ, режиссер Анастасия Лисовец, Школа дизайна НИУ ВШЭ (Россия, 2021)

• Приз за лучший студенческий анимационный фильм — НАБОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЫШКИ, режиссеры Иван Ханжин, Василиса Макшакова, Анна Исакова, УрГАХУ (Россия, 2020)

• Приз за лучший анимационный фильм для детей — БАЗИЛИК ФЭТ-ФРУМОС И ЦАРСКАЯ ДОЧЬ, режиссер Александр Черногоров, Анимационная студия «Пилот» Александра Татарского (Россия, 2021)

Специальными упоминаниями жюри были отмечены следующие фильмы:

• «За каплю сладкого яда» — САХАРНОЕ ШОУ, режиссер Лиана Макарян, Студия «Пчела» (Россия, 2021)

• «За легкий подход к тяжелой теме» — КУРОЧКА-УМНИЧКА, режиссер Дарья Сидловская, Ростовский-на-Дону филиал ВГИК (Россия, 2020)

• «За лучшую экранизацию доброй детской сказки» — КОЛОБОК, режиссер Ашот Мефодин (Россия, 2020)

• «За второй лучший фильм для детей» — ПОЖАРНИК, режиссер Юлия Аронова, Студия «Пчела» при участии «Имака Филмз» (Россия, Франция, 2020)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МУЛЬТФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

• Приз за лучший иностранный мультфильм для детей — ВАНИЛЬ, режиссер Гийом Лоран (Франция, Швейцария, 2020)

• Специальное упоминание жюри с формулировкой «за простую и хорошо сформулированную идею относительно вопросов инклюзии и толерантности, с которыми дети сталкиваются каждый день» — БОТИНКИ ЛУИ, режиссеры Тео Жаман, Каю Люн, Марион Филипп, Жан-Жеро Блан (Франция, 2020)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС АНИМАЦИОННЫХ СЕРИАЛОВ

• Приз за лучший эпизод сериала (до 12 лет) — эпизод «Упаковка» (сериал «Блуи»), режиссер Ричард Джеффри (Австралия, 2020)

• Приз за лучший эпизод сериала (старше 12 лет) — эпизод «Среда» (сериал «Эллиот с планеты Земля»), режиссер Мик Грейвз (Великобритания, США, Франция, Германия, 2020)

Два эпизода отмечены специальными упоминаниями жюри:

• «За демонстрацию способности взять простую концепцию и сделать ее привлекательной благодаря сильному исполнению, очаровательному дизайну и привлекательной музыкальной составляющей» — эпизод «Зажги свой свет» (сериал «Кири и Лу»), режиссер Гарри Синклер (Новая Зеландия, Канада, 2020)

• «За эффективное сочетание возвышенной философской темы с изящным подходом к исполнению, а также отличное повествование и минималистичный дизайн» — эпизод «В пустыне» (сериал «Иисус, история одного слова»), режиссер Антуан Робер (Франция, 2020)

• Приз зрительских симпатий — ДЕЛА ИСКУССТВА, режиссеры Джоанна Куинн, Лэс Миллс (Великобритания, 2021)

• Приз критики — ВИШНЕВАЯ КОСТОЧКА, режиссер Евгения Гострер (Германия, 2021)

• Приз дирекции — ПЕРЕХОД, режиссер Флоранс Мьель (Франция, Германия, Чехия, 2021)

Фестиваль состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации