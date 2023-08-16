Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представляет тизер-трейлер приключенческого экшна ЧУЖАЯ
Автор: БК
16 августа 2023
Релиз намечен на 21 сентября
В основе сценария – реальная история, описанная в одной из газет Сибирского региона.
Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Ее подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых ее ментальности, в непривычном для неё быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались ее любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, что она ожидала.
Главные роли в картине исполнили Анна Слю и Артем Ткаченко.
Трейлер доступен по ссылке.
Фото: постер фильма ЧУЖАЯ
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