Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представляет тизер-трейлер приключенческого экшна ЧУЖАЯ

Релиз намечен на 21 сентября

В основе сценария – реальная история, описанная в одной из газет Сибирского региона.

Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Ее подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых ее ментальности, в непривычном для неё быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались ее любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, что она ожидала.

Главные роли в картине исполнили Анна Слю и Артем Ткаченко.

Трейлер доступен по ссылке.

Фото: постер фильма ЧУЖАЯ