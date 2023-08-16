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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представляет тизер-трейлер приключенческого экшна ЧУЖАЯ

Автор: БК

16 августа 2023

Релиз намечен на 21 сентября

В основе сценария – реальная история, описанная в одной из газет Сибирского региона.

Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Ее подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых ее ментальности, в непривычном для неё быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались ее любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, что она ожидала.

Главные роли в картине исполнили Анна Слю и Артем Ткаченко.

Трейлер доступен по ссылке.

Фото: постер фильма ЧУЖАЯ

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