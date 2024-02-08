Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил предварительную программу

Свои презентации подтвердили уже десять компаний

Стала известна предварительная программа Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 2024», который пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» с 26 по 28 марта.

На текущий момент свои презентации подтвердили следующие кинопрокатные компании: «Атмосфера Кино», «НМГ Кинопрокат», «КарроПрокат», «Вольга», Capella Film, «Кинологистика», Russian World Vision, «Пионер», «Русский Репортаж» и Global Film.

Ожидается, что кинорынок разместится на трех уровнях киноцентра. В его рамках также пройдут деловая программа, секция «Инвестиции в кино» и выставка–форум с участием ведущих интеграторов и представителей медиа.

Фото: пресс-служба «Российский кинобизнес 2024»