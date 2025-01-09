«Финист. Первый богатырь» заработал два миллиарда в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на девятый полноценный день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 17:30 (МСК) 9 января, кассовые сборы ленты ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ составили 2 млрд рублей.

В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на девятый полноценный день проката ленты.

Фильм Дмитрия Дьяченко стал тринадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и вторым за 2025 год. Ранее его перешагнула лента ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА.

Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ