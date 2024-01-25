В Госдуму внесли законопроект о блокировке зеркал заблокированных пиратских сайтов

Согласно ему полномочия планируется передать напрямую Роскомнадзору

На рассмотрение Государственной Думы представлен законопроект, который призван упростить и ускорить процесс ограничения доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов. Соответствующий документ опубликован в базе Госдумы.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Александра Хинштейна, предлагается передать полномочия по блокировке копий уже заблокированных ресурсов от Министерства цифрового развития напрямую к Роскомнадзору. Ожидается, что подобное позволит сократить процедуру ограничения доступа к «пиратскому зеркалу» до двух суток.

«Мы также предлагаем распространить на все поисковые системы обязанность удалять из поисковой выдачи такие зеркала: сегодня – это обязаны делать только поисковики, распространяющие рекламу в российском сегменте интернета», – заявил Хинштейн.

Существующая сейчас модель блокировки зеркал представляется депутатам излишне громоздкой. В настоящее время информация об обнаружении подобного сайта сперва направляется в Минцифры, потом передается в Роскомнадзор, а уже оттуда распространяется к провайдерам, операторам связи и поисковых систем.

Напомним, что Госдума приняла закон о блокировке копий пиратских сайтов в июне 2017 года.

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