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Обзор изменений графика релизов на неделе 29 апреля – 5 мая 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

5 мая 2024

«Игра королевы» с Алисией Викандер, новые «Три богатыря» и уход «Северного полюса»

На минувшей неделе «Централ Партнершип» убрал из прокатного графика приключенческий фильм СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. Лента Александра Котта с Евгением Мироновым и Андреем Мерзликиным должна была выйти на экраны 8 мая. Из новинок компания заявила картину ТАЙНА ЧЕРНОЙ РУКИ на 22 августа.

«Вольга» анонсировала дату выхода нового фильма анимационной франшизы студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА, который дебютирует в прокате 20 июня. Помимо этого, компания также выпустит ленту НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ (6 июня) и историческую драму ИГРА КОРОЛЕВЫ с Алисией Викандер и Джудом Лоу (13 июня).

«КарроПрокат» назвал новую дату релиза фантастического триллера ХАННА. В ИГРЕ с Сашей Лусс – теперь он появится в кинотеатрах 4 июля. Ранее там стоял боевик ЭФФЕКТ ПАРАДОКСА с Ольгой Куриленко и Харви Кейтелем, который теперь сдвинется на 18 июля.

Три новых проекта заявила «Кинологистика» – ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ОСТРОВА (13 июня), АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ (20 июня) и PUPPY LOVE (27 июня). В свою очередь, фантастический триллер БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ, стоявший на 30 мая, временно выбыл из графика релизов.  

«Экспонента» анонсировала две новинки – испанский хоррор LAST STOP: ROCAFORT ST. (5 сентября) и анимационный проект для взрослых SPERMAGEDDON (24 октября) от режиссера ЖЕСТОКОЙ НОЧИ Томми Вирколы.

World Pictures сдвинула релиз хоррора ДЕВЯТЫЕ ВРАТА: ПАНДЕМОНИУМ с 23 мая на 12 июня, а «СБ Фильм» – мультфильм МЕДВЕЖИЙ ПЕРЕПОЛОХ с 6 на 20 июня.

Фото: кадр из фильма ИГРА КОРОЛЕВЫ

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