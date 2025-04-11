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Ия Лебедева покидает компанию «Каро Премьер»

Автор: БК

11 апреля 2025

У дистрибьютора также появится новый директор по прокату – на эту должность назначена Юлия Борисова

В «Каро Премьер» кадровые перестановки – Ия Лебедева покидает свою должность в компании.

«Я завершаю свой путь в компании “Каро Премьер” – с глубокой благодарностью за все, что удалось прожить и создать. Особая признательность Алексею Рязанцеву за доверие, поддержку и возможность расти внутри сильной команды, и практически семьи. Расставаться очень сложно, но пришло время двигаться дальше. Это был очень важный для меня этап – наполненный яркими событиями, победами и ценным опытом. Впереди – новые горизонты, где я продолжу развиваться, но уже в новом качестве», – заявила она.

«К сожалению, иногда это случается и приходиться расставаться! Сегодня мы расстаемся с Ией Лебедевой! Ия пришла в нашу компанию “Каро Премьер” менеджером в отдел букинга более десяти лет тому назад и уже через пару лет стала генеральным директором “Каропрокат”. За это время она выросла в профессионального классного специалиста в области проката, заслужив абсолютное уважение и доверие у всей отрасли кинопоказа. Вообще-то за 25 лет существования нашей компании кадровые изменения в ней столь редки, что мы давно чувствуем себя одной семьей. Но, видимо, пришло время двигаться дальше в своем профессиональном развитии, и мы от всего коллектива компании “Каро Премьер” желаем Ие достижения новых вершин в индустрии кинематографа!» – отметил генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Помимо этого, в компании также появится новый директор по прокату – на эту должность назначена Юлия Борисова, ранее работавшая в компании Capella Film.

Фото: официальный сайт форума «Российский кинобизнес»

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