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Крупнейшие западные студии сокращают затраты в 2023 году

Автор: Кирилл Шамсутдинов

23 марта 2023

«Стриминговые войны» окончены, считают аналитики

Крупнейшие медиапроизводители снижают затраты на производство стримингового контента или темпы их роста. Об этом пишет Variety со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы MoffettNathanson. 

Согласно оценкам аналитиков компании, хотя стриминговые направления остаются приоритетными для крупных медиа и технологических гигантов в 2023 году, общие расходы, включая затраты на спортивные трансляции и производство оригинальных материалов, не продемонстрируют того стремительного роста, к которому привык рынок за последнее время. По сравнению с 2022 годом затраты вырастут лишь на 1%.

Расходы на контент в денежном выражении в Warner Bros. Discovery в этом году упадут примерно до $20 млрд по сравнению с примерно $21,5 млрд год назад. Это происходит благодаря агрессивной политике по снижению костов, которую новый генеральный директор Дэвид Заслав начал проводить, вступив в должность в прошлом году. Ожидается, что расходы также немного снизятся у NBCUniversal (с $25,2 млрд до $24,8 млрд), которая ранее анонсировала, что 2023 год станет пиковым для стриминга Peacock.

Расходы на контент будут расти гораздо меньшими темпами, чем в предыдущие годы у Disney (с $29,9 млрд до $30,4 млрд) и Paramount (с $17,2 млрд до $17,4 млрд). Затраты Netflix не изменятся по сравнению с прошлым годом, согласно недавним заявлениям представителей платформы.

Опубликованные цифры отражают попытки студий сократить расходы и повысить рентабельность операций, ориентированных на потребителя. Аналитики полагают, что фаза бума «стриминговых войн» подходит к концу. Согласно предыдущим прогнозам консалтинговой компании Ampere Analysis, общие расходы на контент у производителей в 2023 году увеличатся всего на 2%, что станет самым низким ростом за более чем десятилетие (исключая показатели ковидного 2020 года).

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