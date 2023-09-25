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Алексей Васясин прокомментировал прекращение судебных споров банка «Траст» и Александра Мамута

Автор: БК

25 сентября 2023

Генеральный директор «Синема Парк» и «Формулы Кино» рассказал о завершившемся деле

В прошлую пятницу стало известно, что национальный банк «Траст» прекратил все судебные споры из-за долгов бизнесмена и владельца сети кинотеатров «Синема Парк» Александра Мамута. Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формулы Кино» Алексей Васясин подробнее рассказал БК о завершившемся деле:

«Урегулирование с банком комплексное и окончательное, мы признательны за то, что кредитор, в том числе, исходил из необходимости поддержки и сохранения бизнеса и статуса системообразующего предприятия. «Траст» вел конструктивный диалог, нацеленный на сохранение нашего бизнеса.

Для нас, в свою очередь, было крайне важно найти компромисс с крупнейшим кредитором. Конфликт с государственной компанией, задача которой возврат денег в экономику, в том числе оздоровление активов, мог иметь крайне негативные последствия не только для группы компаний, но и для всей отрасли. Этого нельзя было допустить, поэтому «Траст» принял ряд стратегических решений, которые позволили разрешить разногласия и избежать краха.

Мировое соглашение и завершение всех судебных процессов благотворно повлияет на бизнес и снимет с него дополнительные обременения.»

Напомним, что Мамут и «Траст» заключили соглашение об урегулировании претензий по задолженности предпринимателя в июле.

Фото: из личного архива Алексея Васянина

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