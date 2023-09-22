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Александр Мамут и «Траст» прекратили все судебные споры

Автор: Илья Кувшинов

22 сентября 2023

Все юридические действия по реализации мирового соглашения также завершены

Владелец сети кинотеатров «Синема Парк» Александр Мамут и национальный банк «Траст» прекратили все судебные споры из-за долгов бизнесмена. Об этом сообщают «Ведомости».

Представитель «Траста» также отметил, что завершены все юридические действия по реализации мирового соглашения, которое стороны заключили в июле. Условия урегулирования не разглашаются.

«В соглашении банк учел все внешние обстоятельства последних лет, в частности пандемию COVID-19, существенно повлиявшую на киноиндустрию. С целью максимально сохранить один из самых сложных активов – сеть кинотеатров «Синема Парк» – банк предпринял шаги по минимизации рисков для бизнеса. После долгого процесса согласования деталей команды пришли к компромиссу, который устроил обе стороны», – подчеркнул представитель «Траста».

Прекращение судебных споров также подтвердил и генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формулы кино» Алексей Васясин.

Проблемы с кредитованием возникли у Мамута в пандемию, когда работа кинотеатров в России была запрещена. На конец 2020 года долг предпринимателя оценивался в 23,5 млрд рублей, из которых 19,8 млрд приходилось на «Синема Парк». В 2021 году компания «Синема Парк» подала четыре иска о реструктуризации кредитов к «Трасту». В сентябре 2022 года Александр Мамут покинул пост главы совета директоров киносети.

Фото: Freepik

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