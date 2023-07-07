top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Александр Мамут и «Траст» заключили соглашение об урегулировании претензий по долгам миллиардера

Александр Мамут и «Траст» заключили соглашение об урегулировании претензий по долгам миллиардера

Автор: Софья Гоголева

7 июля 2023

В них вошли долги по «Синема Парку»

Владелец сети кинотеатров «Синема Парк» Александр Мамут и национальный банк «Траст» пришли к соглашению об урегулировании претензий по задолженности предпринимателя, сумма которой в 2020 году превышала 20 млрд рублей, сообщает РБК.

Проблемы с кредитованием возникли в пандемию, когда работа кинотеатров в России была запрещена. На конец 2020 года долг предпринимателя оценивался в 23,5 млрд рублей, из которых 19,8 млрд руб. приходилось на «Синема Парк». Нынешнюю сумму долга, как и сумму урегулирования, стороны не раскрывают.

В 2021 году компания «Синема Парк» подала четыре иска о реструктуризации кредитов к «Трасту». В сентябре 2022 года Александр Мамут покинул пост главы совета директоров в киносети. 

До пандемии коронавируса уже возникали основания иска о смягчении условий кредита к банку «Траст». АО «Синема Парк» заявило, что зарубежные киностудии объявили бойкот России и перестали поставлять премьеры на российский рынок, что сказалось на платежеспособности сети кинотеатров.

«Мы понимаем, что ответственность банка «Траст» перед своим акционером — Центральным банком РФ — определяла его жесткую позицию. Специалисты с обеих сторон проделали большую работу, которая помогла установить диалог, выстроить отношения с банком и мирным путем урегулировать споры», — говорит Александр Мамут.
 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Лидеры кинопроизводства представили проекты в Фонде кино
Подробнее
Культовыми героями для молодежи стали Человек-паук и Терминатор
Подробнее
Санкт-Петербургский международный Контент Форум перенес даты
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 30 июня до 7 июля 
Подробнее
Онлайн-сервисы выступили против легализованного пиратства
Подробнее
Okko рассказал о новинках июля
Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стала семейная картина «Назад к динозаврам»
Подробнее
Фонд кино организует питчинг проектов
Подробнее
Завершилась работа форума «Новый вектор»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Гипнотик» уступает «Переводчику»
Подробнее
«Кинопоиску» назначили штраф в размере 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ
Подробнее
«Кинопрайм» Романа Абрамовича запустит в Геленджике кинофестиваль «Маяк»
Подробнее
Касса России: на вершине чарта вновь пиратский релиз
Подробнее
«Москино» откроет новый кинотеатр
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6–9 июля 2023 года
Подробнее
VK поменял менеджмент
Подробнее
Мировая касса: «Индиана Джонс и Колесо судьбы» не смог возглавить международный прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дыхание» выигрывает второй уикенд подряд
Подробнее
Киногерои поколений: предпочтения бумеров, миллениалов и зумеров
Подробнее
Американская касса: на вершине «Индиана Джонс и Колесо судьбы»
Подробнее