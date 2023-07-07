Александр Мамут и «Траст» заключили соглашение об урегулировании претензий по долгам миллиардера

В них вошли долги по «Синема Парку»

Владелец сети кинотеатров «Синема Парк» Александр Мамут и национальный банк «Траст» пришли к соглашению об урегулировании претензий по задолженности предпринимателя, сумма которой в 2020 году превышала 20 млрд рублей, сообщает РБК.

Проблемы с кредитованием возникли в пандемию, когда работа кинотеатров в России была запрещена. На конец 2020 года долг предпринимателя оценивался в 23,5 млрд рублей, из которых 19,8 млрд руб. приходилось на «Синема Парк». Нынешнюю сумму долга, как и сумму урегулирования, стороны не раскрывают.

В 2021 году компания «Синема Парк» подала четыре иска о реструктуризации кредитов к «Трасту». В сентябре 2022 года Александр Мамут покинул пост главы совета директоров в киносети.

До пандемии коронавируса уже возникали основания иска о смягчении условий кредита к банку «Траст». АО «Синема Парк» заявило, что зарубежные киностудии объявили бойкот России и перестали поставлять премьеры на российский рынок, что сказалось на платежеспособности сети кинотеатров.

«Мы понимаем, что ответственность банка «Траст» перед своим акционером — Центральным банком РФ — определяла его жесткую позицию. Специалисты с обеих сторон проделали большую работу, которая помогла установить диалог, выстроить отношения с банком и мирным путем урегулировать споры», — говорит Александр Мамут.

