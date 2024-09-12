«Мой дикий друг» выходит в прокат в ОАЭ

Фильм будет демонстрироваться с английскими и арабскими субтитрами

Приключенческая семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ дебютирует в международном прокате – уже с 12 сентября картина стартует на экранах в Объединенных Арабских Эмиратах.

История дружбы семиклассника Саши и дикого лисенка, спасенного мальчиком из рук браконьеров, будет демонстрироваться в кинотеатрах Дубая Reel Cinemas и Roxy Cinemas с английскими и арабскими субтитрами.

Производством картины Анны Курбатовой занимались компании «Смарт Фильм», «Пропеллер Продакшн», «Интерфест», Свердловская киностудия и «Союзмультфильм». Фильм снят при поддержке Фонда кино.

Фото: кадр со съемок фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ