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«Мой дикий друг» выходит в прокат в ОАЭ

Автор: БК

12 сентября 2024

Фильм будет демонстрироваться с английскими и арабскими субтитрами

Приключенческая семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ дебютирует в международном прокате – уже с 12 сентября картина стартует на экранах в Объединенных Арабских Эмиратах.

История дружбы семиклассника Саши и дикого лисенка, спасенного мальчиком из рук браконьеров, будет демонстрироваться в кинотеатрах Дубая Reel Cinemas и Roxy Cinemas с английскими и арабскими субтитрами. 

Производством картины Анны Курбатовой занимались компании «Смарт Фильм», «Пропеллер Продакшн», «Интерфест», Свердловская киностудия и «Союзмультфильм». Фильм снят при поддержке Фонда кино.

Фото: кадр со съемок фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ

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