«Мой дикий друг» выходит в прокат в ОАЭ
Автор: БК
12 сентября 2024
Фильм будет демонстрироваться с английскими и арабскими субтитрами
Приключенческая семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ дебютирует в международном прокате – уже с 12 сентября картина стартует на экранах в Объединенных Арабских Эмиратах.
История дружбы семиклассника Саши и дикого лисенка, спасенного мальчиком из рук браконьеров, будет демонстрироваться в кинотеатрах Дубая Reel Cinemas и Roxy Cinemas с английскими и арабскими субтитрами.
Производством картины Анны Курбатовой занимались компании «Смарт Фильм», «Пропеллер Продакшн», «Интерфест», Свердловская киностудия и «Союзмультфильм». Фильм снят при поддержке Фонда кино.
Фото: кадр со съемок фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
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