Premier представил обновления библиотеки в июле 2022 года

Оригинальные сериалы, киноновинки и многое другое

С 1 июля — документальный фильм ДВИЖЕНИЕ. РУССКИЙ СЕРФИНГ

Документальный проект о феномене русского сёрфинга. Фильм рассказывает о пионерах среди российских серверов и современных известных представителей этого спорта. В фильме подробно рассказывается про русские споты в Санкт-Петербурге, на Камчатке, в Лебедяне. Проект показывает красивейшие места России, где спортсмены занимаются настоящим сёрфингом.

Со 2 июля — ОТЕЦ

Фильм-лабиринт, получивший премию «Оскар» в шести номинациях, включая категорию «Лучший фильм». Повествование в картине идёт от лица Энтони – пожилого отца, который страдает деменцией. Ему кажется, что он абсолютно здоров и самостоятелен, а его дочь желает ему зла и хочет реализовать какой-то коварный замысел. Дочь Энтони хочет найти для отца хорошую сиделку и обеспечить ему достойную старость, однако со временем зритель начинает подозревать ее вместе с главным героем. В ролях: Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Оливия Уильямс.

С 5 июля — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИМ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Сиквел итальянского комедийного кинохита 2017 года. По сюжету, Моника, жительница бедного района Рима, попадает в тюрьму из-за своих непутевых сестёр. Единственный, кто может ей помочь, — давний знакомый Джованни, респектабельный богач со связями. Моника обращается к нему за помощью, не зная, что Джованни тайно в неё влюблён.

С 5 июля — оригинальный сериал «В активном поиске - 2»

В продолжении сериала герой Дмитрия Нагиева — успешный мужчина, окруженный вниманием многих женщин – впервые будет искать спутницу жизни, а не свидание на одну ночь. В первом сезоне соучредитель крупного рекламного агентства Андрей (Дмитрий Нагиев) заводил мимолетные романы с множеством женщин, жил в своей квартире в центре города, ходил на вечеринки и строил большие планы на будущее. Но внезапно на пороге его дома появился 9-летний ребенок, утверждавший, что он — сын Андрея.

С 7 июля — МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ

Семейная комедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли. По сюжету, капитан дальнего плавания Петрова возвращается домой спустя десять лет. Родные считали его пропавшим без вести и уже не надеялись встретить вновь. Но Петров вернулся, и не просто, а в образе африканского вождя. Проведя на острове с аборигенами долгие годы, Петров привык к их укладу жизни. Кажется, жуткие приключения позади, но теперь Петров ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Он не признает правил современной цивилизации — только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?

С 8 июля — «Здравствуй, мир»

Научно-фантастическая драма от студии Graphinica, которая рассказывает о событиях 2027 года. Правительство решает записать и сохранить всю информацию о городе в реальном времени с помощью дронов. В будущем эта программа позволяет, хотя и незаконно, людям из будущего подключиться к «прошлому» и изменить события. Именно так поступает молодой человек Наоми. Он отправляется на 10 лет назад, чтобы вместе с самим собой – младшим – не допустить смерти любимой девушки.

С 11 июля — АМАНАТ (ко-эксклюзив)

Фильм рассказывает о драматичной судьбе Джамалутдина, сына имама Шамиля, который был отдан в 1839 году Российской Империи как аманат – заложник, гарантирующий верность. Джамалутдин стал аманатом в 9 лет, и к тому моменту, как он смог вернуться в родной Дагестан, он уже получил образование в России, служил поручиком в русской армии и был влюблён в россиянку – Елизавету Оленину.

С 14 июля — оригинальный сериал «Люся»

Главный герой – талантливый программист Сеня (Данила Козловский). У него есть семья, но в ней нет понимания и поддержки. Он хороший отец и муж, но отношения с женой все ухудшаются, а на горизонте появляются соблазны, против которых он не всегда может устоять. Лучше всех Сеню понимает «Люся» — умная колонка с искусственным интеллектом, которую он изобрел. Герой откровенно делится с колонкой всеми своими переживаниями. Он хочет, чтобы созданный им продукт был уникальным и похоже это удается – «ЛЮСЯ» буквально читает мысли Сени, знает наперед его реакции и даже решает его проблемы. «Люся» становится чем-то гораздо большим, чем просто умная колонка.

В июле — ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ (ко-эксклюзив)

Казахский боевик о судьбе двух братьев, которые решили продолжить семейную традицию и стать военными. Старший стал офицером разведки, младший – летчиком-истребителем. Братья уже давно не ладят между собой, но когда безопасности страны начинает угрожать международная террористическая группировка, братьям приходится объединиться ради спасения человеческих жизней.

С 14 июля — ПАНЧЕР

Полина внезапно узнает, что тяжело больна. Семья живет в сельской глубинке, денег на сложное лечение здесь не найти. И тогда младший брат Полины – Учитель физкультуры из местной школы – решает отправиться в столицу. В Москве он хочет принять участие в турнире по боксу среди профессионалов и заработать деньги на операцию для своей старшей сестры.

С 15 июля — «Черное солнце»

Корейский боевик о спецагенте Хан Джи Хеке. Его карьера была разрушена, когда один из коллег по Национальной разведывательной службе подставил главного героя. Но спустя год он вернулся на службу, чтобы найти виновного и раскрыть причины его поступка. Но в стремлении найти предателя, подставившего его, Хан Джи Хек сталкивается с более серьёзным врагом, стоящим за организацией.

С 18 июля — КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД

Боевик о криминальных разборках в Сеуле, основанный на реальных событиях. В 2004 году в китайском квартале Сеула появляются три новых преступника. Но в отличие от других, эти мигранты-коллекторы не просто изымают деньги у должников, а убивают главу одной из преступных группировок. Предводитель банды становится на место убитого главаря и старается отобрать бизнес у конкурентов.

В июле — оригинальный сериал «Бедный олигарх»

Олигарх Виктор живет прекрасной, богатой жизнью: у него есть яхта, частный самолет, недвижимость по всему миру, бизнес в разных сферах. Но в одно черное для Виктора утро он просыпается нищим: все счета заблокированы, недвижимость арестована, консультанты не отвечают на звонки. Виктор оказывается в списках тех, кто еще не скоро поест устрицы в Монако. В этот трудный момент рядом с обедневшим олигархом остается только его камердинер Адам, который будет помогать Виктору выжить. А для этого придется сделать многое: превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмы ради получения страховки.

В июле — оригинальный сериал «Наследие»

Сериал «Наследие» рассказывает о группе людей, которые провели в криогенном сне почти 100 лет. Им предстоит восстановить человечество, которое оказалось на грани вымирания из-за экологической катастрофы.

С 28 июня — МАНИЯ

Фильм рассказывает о психологическом расстройстве, которое часто принимают за целеустремленность и волю к победе. Студентка Алекс одержима достижением первых мест, она стремится быть лучшей во всем, что делает. Поначалу это кажется сильным качеством, которое даже может вызвать зависть. Но со временем зритель понимает, что у Алекс мания. Записавшись в университетскую команду по гребле она сталкивается с принципиально новыми трудностями, преодолеть которые ей будет трудно как никогда.