В онлайн-кинотеатре Premier появилась подписка Start

Стоимость составит 599 рублей в месяц за оба сервиса

Еще одна отечественная платформа представила комбо-подписку – в онлайн-кинотеатре Premier появится дополнительная подписка START, благодаря которой зрители смогут смотреть фильмы и сериалы двух сервисов в одном месте.

В ней будут представлены как лучшие уже вышедшие проекты от Start, так и новинки, которые своевременно будут появляться на платформе. В числе фильмов и сериалов, которые уже доступны для просмотра – «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Новенькие», «Бедные Абрамовичи», «Жиза», «Жить жизнь», «Против всех», «Самка богомола» и многие другие.

Приобрести подписку Start можно будет дополнительно к подписке Premier – стоимость составит 599 рублей в месяц за оба сервиса.

Фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»