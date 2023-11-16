Первый канал снимет ремейк «Семи самураев» с цифровыми копиями советских актеров

Съемки должны начаться следующей весной

Первый канал планирует ремейк СЕМИ САМУРАЕВ Акиры Куросавы, главные роли в котором исполнят воссозданные искусственным интеллектом копии советских актеров. По сообщению ТАСС, об этом рассказал генеральный директор канала Константин Эрнст на сессии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Мы весной запускаем фильм – очередную версию СЕМИ САМУРАЕВ. Действие происходит в Гражданскую войну. Из семи главных героев двое – это современные российские актеры, кастинг еще не утвержден, и пятеро – это великие советские актеры в лучшей своей возрастной фазе», – подчеркнул он.

По словам генерального директора, одну из ролей может исполнить Милош Бикович, а сам съемочный процесс должен занять год.

«Мало того, чтобы сеть сделала тебе убедительное во всех ракурсах лицо. Внутри аватара должен находиться актер, который будет близок по таланту к тому, кого пытается воспроизвести. Для нас сейчас главное найти пять современных актеров, которые будут внутри образов великих советских актеров. Если мы их найдем, то пустимся в это путешествие», – отметил Эрнст.

Фото: кадр из фильма СЕМЬ САМУРАЕВ