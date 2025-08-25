Московская международная неделя кино: дискуссия «Кинотеатры vs стриминг»

В рамках деловой программы Международной недели кино состоялась дискуссия «Кинотеатры vs стриминг». Участники обсудили, куда движется зритель, как меняется формат потребления, могут ли кинотеатры и стриминги не конкурировать, а сосуществовать. А также предположили, кто и как будет удерживать внимание аудитории завтра. В дебатах приняли участие генеральный директор онлайн-кинотеатра KION Алексей Иванов, директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая, генеральный директор сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова, редактор отдела «Медиа и культура» газеты «Ведомости» Мария Истомина и Билал Даяни, продюсер и операционный директор кинокомпании «Eagle Films» из ОАЭ. Модератором выступил киновед, писатель, сценарист Камилл Ахметов.

Первым слово взял участник из ОАЭ. «Eagle Films» занимается как кинотеатральной дистрибуцией, так и производством контента для ТВ и платформ, поэтому, подчеркнул Билал Даяни, в компании понимают, что поддерживать нужно в равной мере оба способа кинопоказа. Он отметил, что сама тема дискуссии родилась во время пандемии 2020 года, когда люди не имели возможности ходить в кинотеатры, и стриминги стали активно вливать средства в производство собственного контента, в том числе полнометражных картин. И это сформировало новую привычку смотрения у зрителей: они стали больше времени тратить на потребление киноконтента, поскольку оно стало обходиться им дешевле. Сегодняшней своей задачей продюсер видит поиск баланса и пересмотр моделей управления контентом: четко разграничить, какие фильмы окупятся в кинотеатрах, а какие выгоднее выпускать сразу на платформе. А преимуществом господин Даяни назвал работу с локальным контентом. Арабский кинематограф сейчас активно развивается и, по мнению спикера, не уступает по качеству многим западным образцам, а на международных платформах он не представлен. Таким образом «домашний» кинематограф поддерживает кинотеатры в стране и лояльность аудитории к контенту собственного производства. Поэтому развивать надо оба направления, учитывая разницу бюджетов на производство. «Это не соревнование, а разные способы доставки хорошего контента», – заключил продюсер.

За кинотеатральную точку зрения отвечала Ольга Зинякова. Директор сети «Каро» сразу отметила, что слова «против» между кинотеатрами и стримингами стоять не должно, и привела в пример специальные показы сериалов на больших экранах. По мнению Зиняковой, платформы и кинозалы дополняют друг друга. Она подчеркнула событийность, которую обеспечивают кинотеатры, и кулуарность, которую зрители получают при домашнем просмотре. Конкуренция действительно ощущалась в год ковида, согласилась спикер с предыдущим оратором. Но сейчас кинотеатральные сети, в частности «Каро», успешно сотрудничают с большинством платформ, помогая создавать вокруг платформенных премьер эффект события. В свою очередь, платформы активно инвестируют в кинотеатральный контент. При росте стоимости производства такие вложения позволяют создавать более качественный кинопродукт, который радует аудиторию. «Главный вызов – действительно работать вместе, создавать классные предложения для аудитории и дополнять друг друга», – подытожила Зинякова.

Ксения Болецкая подхватила эту мысль. Она отметила, что в последние два года даже среди региональных кинотеатров позиция соперничества сменилась на позицию взаимопомощи. «Кинопоиск», как крупнейшая энциклопедия кино в России, запустил полноценную программу поддержки кинотеатральных релизов. Это и сопродюсирование при производстве, и продвижение кинотеатральных релизов с помощью роликов. Внутри онлайн-кинотеатра можно посмотреть полноценную рекламу фильма, получить призыв пойти в кино и ссылку на покупку билета. «Это система сообщающихся сосудов не только с точки зрения аудитории, но и с точки зрения экономики, – настаивает Болецкая. – Российский рынок недостаточно велик для того, чтобы стриминги могли позволить себе производить крупнобюджетные блокбастеры и окупать их полностью внутри платформы. Поэтому мы максимально заинтересованы в том, чтобы крупнобюджетных фильмов в России становилось все больше, они лучше попадали бы в аудиторию, а большой экран оставался бы первой точкой контакта с аудиторией». Среди плюсов кинотеатров спикер назвала эмоциональную составляющую, которая влияет на экономику крупных релизов. Ведь, если фильм хорошо покажет себя в прокате, то с большой вероятностью станет хитом и на платформе. Это доказали, например, участники «новогодней битвы». Вторым позитивным примером сотрудничества онлайна и оффлайна стали специальные фанатские показы сериала «Этерна» с участием съемочной группы, которые «Кинопоиск» проводил в городах этим летом. Кинотеатры сами запрашивают у стримингов эксклюзивный контент, и, не имея возможности дать на прокатной основе свои ориджиналсы, платформа предложила серию специальных показов, напомнивших всем, что кинотеатры – это точки притяжения аудитории.

Четвертый взгляд, со стороны СМИ, работающих с кино, представила Мария Истомина. Она высказала теорию жанрового смотрения, согласно которой зрители разделяют, что им смотреть дома, а что – в кинозале. По этой теории, комедии и драмы многие предпочитаю смотреть онлайн. Но готовы тратить время и деньги в кинотеатре на больших зрительских картинах. Противостояние, которое легло в основу дискуссии, породила пандемия и, в частности, Netflix, по-прежнему сохраняющий амбицию выпускать крупные релизы без кинотеатрального окна. Однако в России такая схема не прижилась, по наблюдениям журналистки. Поэтому сейчас говорить о столкновении стримингов и кинотеатров не резонно.

Представитель KION Алексей Иванов в начале своей речи отметил единодушие спикеров и даже в шутку предложил закончить дискуссию. Однако добавил свое рассуждение к теме прокатных окон, затронутой Истоминой: современный кинопрокат достаточно гибкий. Это позволяет продлить показ успешного релиза или ускорить его выход на платформе, если в кинотеатре он не собирает. Но это было бы невозможным без кооперации кинотеатров, онлайн-платформ и телеканалов. Благодаря этому же сотрудничеству зритель сейчас получает отменное кино, о чем уже упоминала Ксения Болецкая. Ближайшим примером Иванов назвал фэнтези АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, в производстве которого KION принял активное участие. «Сейчас планка в нашей стране по качеству фильмов высока, поэтому, чтобы каждый следующий проект был желаемой инвестицией, конечно, нужна кооперация между платформами и прокатом. Когда делается большое кино, у него должно быть несколько точек монетизации. И как будто бы без этого мы сейчас двигаться не умеем, и не имеем права», – заявил руководитель стриминга. Его комментарий поддержала Ксения Болецкая, заметив, что в 2024 году стриминги вложили в кинопроизводство миллиарды рублей. А в следующем году эта сумма, по прогнозам аналитиков, может перевалить за десятки миллиардов.

Волнующим вопросом для модератора Камилла Ахметова стало развитие киноязыка. Киновед напомнил, что первые 50 лет существования кинематографа он стремился к тому, чтобы лучше смотреться на большом экране. А как развиваться сейчас, когда фильмы можно смотреть «даже на спичечном коробке», – вопрос для людей от искусства довольно острый. Все спикеры успокоили ведущего дискуссии: согласно данным «Кинопоиска», 60% онлайн-смотрения приходится на большие экраны, а современные телевизоры еще больше не прощают технических ошибок. Поэтому стриминговый контент обязан быть таким же высококачественным, как кинотеатральный, и внутренний отдел технического контроля попросту не пропустит продукт с низким качеством изображения или звука. А доступность мирового киноконтента не позволяет уже самим художникам расслабиться.

