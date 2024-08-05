На фестивале «Одна шестая» начала работу деловая секция

В разговоре «Международный опыт: съемки, гранты и возможности сотрудничества с разными странами» приняли участие продюсер из Индии Алам Сарафраз, продюсер и режиссер из Таиланда Том Уоллер, онлайн к ним присоединились продюсеры Еркежан Максут (Казахстан) и Алина Тяжлова, представляющая кинокомпанию «Водород». Модератором сессии стала актриса, продюсер и куратор международных программ фестиваля Юлия Хамитова.

Работа над российским контентом активно ведется не только у него на родине, но и за рубежом. Так, продюсер и режиссер Иван Капитонов заявил о съемках проекта в Аргентине, режиссер Сергей Мокрицкий на недавнем фестивале «Пилот» представил сериал «Эль Русо», также снятый в Аргентине, режиссер Ольга Акатьева планирует съемки в ЮАР, постановщик Стас Иванов закончил работу над сериалом во Вьетнаме, а Казахстан и Узбекистан уже утвердились в статусе популярных локаций: от второго сезона сериала «Игра на выживание» и будущего сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» до грядущего проекта Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче, один из эпизодов которого потребует экспедиции. Также модератор поделилась своим личным инсайтом: Евгений Цыганов недавно закончил сниматься во Франции. С какими сложностями сталкиваются кинематографисты за рубежом сейчас – этот вопрос волновал всех сидящих в зале.

Первой слово взяла Алина Тяжлова, находящаяся сейчас в Мексике. Там продюсер оказалась благодаря проекту ВАСИЛИЙ, который уже находится на постпродакшне и выйдет в прокат 23 января 2025 года. Выбор экзотичной локации Тяжлова объяснила сюжетной потребностью: «Мы хотели погрузиться в какую-то среду, которая обещала бы приключения и выглядела бы привлекательно для российской аудитории. Мексика эти приключения обещает, плюс — это жаркая страна, она окунает в новую фактуру, и кажется, что любое чудо в ней может произойти». Главы всех производственных цехов приехали из России, а остальная съемочная группа была найдена в Мексике. Тяжлова назвала процесс поиска своеобразным тендером: местным продакшнам был разослан сценарий фильма, и победила та компания, чьи технические возможности, финансовое предложение и творческое видение максимально совпало с видением кинокомпании «Водород». Тяжлова подчеркнула, что производственный процесс в Мексике максимально близок к российскому, но там строго следят за соблюдением рабочего графика. Также, отвечая на вопрос журналистов, Тяжлова отметила, что никаких специальных требований от Министерства культуры Мексики по съемкам туристических объектов или использованию местных актеров выдвинуто не было, и по итогу главной сложностью для всей группы стала жара.

Следующим выступил продюсер и режиссер из Таиланда Том Уоллер. В своей презентации он выделил несколько причин, по которым Таиланд – привлекательная локация для съемок. Это экзотичная и теплая страна с пляжами, джунглями и водопадами, которых не найти во многих других странах. В Таиланде имеется высокопрофессиональный кинопродакшн, который работал, например, на съемках бондианы и на проектах Netflix. При этом относительно европейских и американских индустрий в Таиланде более выгодные экономические условия для съемок. В том числе это связано с правительственной программой поощрения продюсеров, которая возвращает 20% затрат на производство для фильмов от $1,5 млн. Архитектурная эклектика и достаточное число павильонов позволяют воссоздать на экране практически любую страну: среди примеров Уоллер привел новый фильм франшизы ЧУЖОЙ, съемки которого проходили преимущественно в павильоне с LED-экранами. Этими преимуществами уже готов воспользоваться телеканал СТС, поделился новостью продюсер: «Мы специализируемся на производстве шоу о выживании, и прямо сейчас наша компания готовится к съемкам нового реалити-шоу для СТС. Это будет проект в новом формате, пока что не могу раскрыть больше деталей, но могу сказать, что в следующем месяце в Таиланд прибудет порядка 250 россиян, чтобы работать над проектом. Наша компания предоставит порядка 100 специалистов». Уоллер заметил, что тайские продакшн-компании постоянно привлекают иностранных экспертов, которые проживают в их стране.

Среди плюсов работы на территории Казахстана, помимо впечатляющего ландшафта, который можно будет оценить уже в конце декабря в фантастическом фильме ПОСЛЕДНИЙ РОНИН, продюсер Еркежан Максут назвала отсутствие языкового барьера и высококлассное техническое оснащение арендных компаний: оборудование, которое сейчас недоступно в России, можно найти у них. Прямо сейчас на территории Казахстана идет работа над двумя проектами продюсера Катерины Михайловой: полным метром и сериалом.

Индийский продюсер и режиссер Алам Сарафраз, который давно успешно работает линейным продюсером, в том числе в России, среди плюсов родного для себя рынка выделил дешевую рабочую силу и высокий процент рибейтов от правительства – 40%. «В Индии кино – это вторая религия. Все наши специалисты готовы работать просто за добавление проекта в свой профайл, хотя они уже профессионалы». Однако, чтобы снимать на территории Индии, иностранный проект должен пройти согласование на предмет уважительного отношения к религии и не негативной демонстрации страны. Впрочем, документальный проект киностудии КИТ о детском труде «Отлив» эту проверку прошел. Проблемой может также стать языковой барьер: продюсеры предпочитают экономить на переводчиках, поделился опытом Сарафраз. Сейчас на разных стадиях производства в Индии находятся несколько проектов ТНТ, а также фильм продюсера Екатерины Филипповой ЖЕМЧУГ – результат переговоров на другом кинофестивале этой весной. Главной озвученной спикером новостью стало известие о съемках масштабного байопика о первом индийском космонавте, чей полет активно поддерживали в СССР. В создании этого фильма заинтересованы оба государства, поэтому сейчас продюсер находится в активных переговорах с агентством «Роскосмос» и уже побывал в Звездном городке.

Фото: пресс-служба фестиваля

05.08.2024 Автор: Вероника Cкурихина