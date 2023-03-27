CPS-2023 анонсировала деловую программу и назвала состав участников

Выставка оборудования и технологий для медиапроизводства пройдет 29-31 марта

На киностудии «Амедиа» с 29 по 31 марта пройдет 19-я выставка оборудования и технологий для медиапроизводства CPS-2023. Ключевое событие российского рынка кино-, теле-, фотопроизводства и новых цифровых медиа объединит производителей и дистрибьюторов оборудования, разработчиков технологий и ПО, системных интеграторов, производителей контента, медиахолдинги и телеканалы, профильные ассоциации и представителей СМИ.

Организаторы анонсировали финальную программу деловых и обучающих мероприятий:

29 марта:

• конференция «Меры перезапуска кинопроизводства в регионах. Точка сборки» , в рамках которой будут обсуждаться вопросы создания благоприятных условий для съемочного процесса в регионах, развитие школ креативных индустрий, подготовка кадров на местах, привлечение инвестиций и поиск новых точек роста;

• конференция «Возможности сотрудничества с рынками Азии и Ближнего Востока в сфере киноиндустрии» (при поддержке Российско-Китайской палаты при РСПП, Центра Делового сотрудничества Москва-Пекин Московской Деловой России), в рамках которой будут подняты вопросы ко-продукции с дружественными странами, взаимные возможности кинопроката и т.д.. Состоится подписание протокола о намерениях с китайской стороной;

• специальная сессия «Подготовка молодых специалистов, как важный фактор развития киноиндустрии» (организатор — Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters).

30 марта:

• МедиаОбраз — сессия профориентации по продвижению образовательных услуг в сфере кинематографии и телевидения (куратор проекта — Олег Березин, гендиректор АО «Невафильм», партнеры сессии — Высшая школа киноинженеров и Невафильм Educate);

30.03 — впервые пройдет пилотный CGFest#0 — новый фестиваль компьютерной графики, анимации и технологий, организованный старейшей российской школой компьютерной графики Realtime School;

• специальная сессия «Звук в кино» от Российского музыкального союза, в рамках которого пройдут лекции, мастер-классы, дискуссии и паблик-ток с участием ведущих мастеров звукорежиссуры.

31 марта:

• дискуссия с участием ведущих деятелей теле — и digital индустрии: «ТВ и новые медиа: адаптация телевизионного контента под digital-среду. Вытеснят ли ТВ новые медиа?». Модератор — Сергей Симаков, создатель и Главный редактор портала «Работники ТВ»;

• дискуссия по проблемам кинопроизводства в России «Стране нужны блокбастеры. Будут?». Модератор — Сусанна Альперина, обозреватель «Российской газеты».

Впервые в рамках программы импортозамещения будет работать выставочная экспозиция «Киномастера России», на которой российские производители кинооборудованияпредставят свои изобретения и технологии.

С расписанием конференций и круглых столов можно ознакомиться на сайте CPS-2023.

К участию в мероприятиях программы приглашены и подтвердили участие:

• Анна Рыжикова, исполнительный продюсер в «Yellow, Black & White»;

• Наталия Клибанова, главный продюсер «Амедиа Продакшн»;

• Оксана Барковская, кинопродюсер, режиссер, сценарист, генеральный директор телекомпании ФОРМАТ ТВ;

• Сусанна Альперина, обозреватель «Российской газеты»;

• Сергей Астахов, оператор ВЫЗОВ, СЕРДЦЕ ПАРМЫ, БРАТ и др.;

• Дмитрий Якунин, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального;

• Илья Кожухов, директор по продвижению контента телеканала ТВ Центр;

• Тимур Кулгарин, технический директор СТС-Медиа;

• Анастасия Зуенко, руководитель офиса Московской кинокомиссии;

• Олег Штром, кинорежиссер, продюсер;

• Ксения Ачкасова, директор по телевизионным исследованиям;

• Вячеслав Гольдфельд, вице-президент международной ассоциации видеопродюсеров IQ (International Quorum of Motion Picture Producers);

• Олег Городничий, исполнительный продюсер дирекции новостей, руководитель YouTube и TikTok направлений Телеканала 360,;

• Андрей Котов, председатель совета директоров, управляющий партнер FREEMOTION GROUP;

• Борислав Володин, руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters;

• Алексей Голубев, кинорежиссер, продюсер, режиссер, основатель компании «MAG Film»;

• Юлия Голубева, заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа»;

• Павел Пупа, руководитель департамента виртуальных технологий телецентра «Останкино», продюсер, технический эксперт в области технологий дополненной/виртуальной реальности в медиа. Сооснователь компании TDS Virtual Production;

• Олег Березин, гендиректор АО «Невафильм», директор ЧОУ ДПО «Высшая школа киноинженеров», член совета директоров Европейского форума цифрового кино (Нидерланды), председатель российской секции Общества инженеров кино и телевидения SMPTE (США).

Вход на выставку бесплатный по предварительной регистрации на сайте.

Контакты: +7(495) 225-2542, cps@expors.ru.

Аккредитация СМИ: +7(903) 568-6569 Евгения Тараканова.