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У «Бандитского Петербурга» может появиться продолжение

Автор: Илья Кувшинов

15 декабря 2023

Главными героями новой истории станут персонажи Александра Домогарова и Евгении Крюковой

Телесага о городе на Неве может вернуться на экраны – журналист и писатель Игорь Шушарин рассказал, что работал над продолжением «Бандитского Петербурга» вместе с создателем исходного книжного цикла Андреем Константиновым незадолго до его кончины.

Действие проекта, получившего рабочее название «Бандитский Петербург. 20 лет спустя», будет разворачивается летом 2013 года, а его главными героями станут журналист Андрей Обнорский и прокурор Лидия Поспелова. В оригинальном сериале их играли Александр Домогаров и Евгения Крюкова.

Шушарин отметил, что ранее Константинов дал себе зарок не возвращаться к франшизе, однако нашелся «очень убедительный московский продюсер». Журналист также подчеркнул, что сценарий пилотной серии был уже практически написан, и он доведет работу до конца.

«Бандитский Петербург» начал выходить в эфире канала НТВ в 2000 году и стал одним из самых успешных сериалов своего времени.

Фото: кадр из сериала «Бандитский Петербург»

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