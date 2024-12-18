«Ручная кладь» показала лучший старт для оригинальных фильмов Netflix в 2024 году

За первые три дня картина достигла 42 млн просмотров

Рождественский триллер РУЧНАЯ КЛАДЬ вызвал большой интерес зрителей на Netflix. Лента с Тароном Эджертоном и Джейсоном Бейтманом продемонстрировала лучший старт для оригинальных фильмов Netflix в этом году – за первые три дня после релиза картина достигла 42 млн просмотров.

Также отмечается, что она смогла попасть в топ-10 лучших проектов на сервисе сразу в 92 странах.

Действие РУЧНОЙ КЛАДИ разворачивается в Рождество. В центре повествования оказывается сотрудник службы безопасности аэропорта, с которым связывается неизвестный – тот настоятельно просит пропустить через интроскоп багаж с запрещенным содержимым, в противном случае его девушка умрет.

Фото: кадр из фильма РУЧНАЯ КЛАДЬ