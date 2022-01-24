В рамках мероприятия состоятся обсуждения и показы

С 4 по 6 февраля в Москве пройдут Дни документального кино Красноярского края. Фильмы красноярских документалистов будут показаны в Белом зале Центрального дома кинематографистов. Смотр будет посвящен 200-летию основания Енисейской губернии.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте Центрального дома кинематографистов www.domkino.pro. Трейлер кинособытия можно посмотреть по ссылке.

Программа мероприятий:

4 февраля (16:00, конференц-зал) – круглый стол «Региональное документальное кино: опыт Красноярского края».

Модератор – Ирина Белова, генеральный директор краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Енисей кино» (Красноярск), член Союза кинематографистов России



Участники (офлайн):

• Василий Нелюбин – заместитель губернатора Красноярского края

• Аркадий Зинов – министр культуры Красноярского края

• Геннадий Рукша – заслуженный работник культуры Российской Федерации, министр культуры Красноярского края (2008–2012), сенатор Международной организации по народному творчеству (IOV) при ЮНЕСКО, профессор кафедры рекламы и социально-культурной деятельности Сибирского федерального университета, профессор Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, вице-президент региональной общественной организации общества «Знание», член попечительского совета Фонда культурных инициатив

• Екатерина Головня – директор Центрального Дома кинематографистов, член Союза кинематографистов России, член гильдии сценаристов кино и телевидения, автор документального кино (Москва)

• Дмитрий Якунин – директор Молодежного центра союза кинематографистов, руководитель проектов «Всероссийский молодежный кинофорум», Всероссийская акция «День короткометражного кино», генеральный директор компании «Мувистарт» (Москва)

• Ирина Зайцева – член Союза кинематографистов России, член правления Ассоциации документального кино СК РФ, кинорежиссер (Красноярск)

• Елена Алферова – член гильдии неигрового кино, режиссер документального кино и телепрограмм (Москва)

• Александр Калашников – заместитель председателя ККО ООО «Союз кинематографистов РФ», почетный кинематографист РФ, член Союза кинематографистов России, автор документального кино (Красноярск)

• Михаил Тарковский – член союза кинематографистов России, автор документального кино (Красноярск)

• Василий Буйлов – кинорежиссер (Красноярск)

• Владимир Тарасов – кинорежиссер (Красноярск)

• Дмитрий Квашнин – кинорежиссер (Москва)

Участники (онлайн): представители кинематографического сообщества Екатеринбурга, Иркутска, Краснодара, Перми.

4 февраля (19:00, Белый зал) – ЗАМОРОЖЕННОЕ ВРЕМЯ (реж. Александр Калашников, Владимир Васильев, 60 мин., 2015). Представляют режиссер Александр Калашников и писатель Михаил Тарковский.

Документальный фильм о российском писателе Михаиле Александровиче Тарковском – внуке поэта Арсения Тарковского и племяннике режиссера Андрея Тарковского. Писатель уже более 30 лет живет и работает охотником в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Михаил Тарковский публикует свои повести и рассказы, повествующие о жизни таежных охотников и рыбаков, жителей Енисея. Фильм получил награды XXI Международного фестиваля кино- и телепрограмм «Радонеж», XIII международного телефестиваля «Человек и море», VIII открытого всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли», XII Международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», VI Всероссийского экологического кинофестиваля конкурсных фильмов «Меридиан надежды».

5 февраля (19:00, Белый зал) – РУССКОЕ РОНДО НАТАЛИИ ШАХОВСКОЙ (реж. Ирина Зайцева, 78 мин., 2019). Представляет режиссер Ирина Зайцева.

Фильм посвящен выдающейся виолончелистке ХХ века, народной артистке СССР, профессору Московской консерватории Наталии Николаевне Шаховской. Победитель Открытого Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли» (Самара, 2020), Калькуттского международного кинофестиваля CIFF-2020 (Индия) в номинации «Лучший фильм о женщинах», Nominee Golden Fox Award 2021 (Калькутта, Индия), в категории Best Sound Designing – Cult Critic the Film Magazine (Индия, 2020), номинант на премию Жана-Люка Годара за 2021 год.

6 февраля (16:00, Белый зал) – презентация проекта «Там, где наш дом» (реж. Василий Буйлов, Владимир Тарасов, Дмитрий Квашнин, 2021). Представляют режиссеры Владимир Тарасов и Василий Буйлов.

Документальный сериал рассказывает о неординарных людях, живущих в Красноярском крае. У них разные профессии и взгляды, однако всех их объединяет любовь к месту, где они выросли. Проект – победитель «Сибирского питчинга дебютантов».

Ссылки на регистрацию

https://domkino.pro/films/view/212?s=220

https://domkino.pro/films/view/213?s=221

https://domkino.pro/films/view/214?s=222

Организаторы кинособытия – Союз кинематографистов России, Центральный Дом кинематографистов (Москва) и Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Енисей кино» (Красноярск), при поддержке министерства культуры Красноярского края.