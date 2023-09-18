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Дрю Бэрримор отказалась от решения вернуться в эфир во время забастовки

Автор: Илья Кувшинов

18 сентября 2023

Ранее планировалось, что ее ток-шоу выйдет в эфир без участия сценарной группы

Дрю Бэрримор все-таки не пойдет против гильдии сценаристов – The Hollywood Reporter сообщает, что актриса отказалась от собственного решения вернуть на экраны «Шоу Дрю Бэрримор» во время забастовки.

На прошлой неделе Бэрримор планировала последовать примеру Билла Мэйера, заявив, что ее ток-шоу вновь выйдет в эфир – правда, без сценарной группы. Гильдия сценаристов США (WGA) высказала свое недовольство происходящим и даже устроила пикет около павильонов CBS Studios в Нью-Йорке, где проходили съемки возобновившейся передачи.

В итоге, победителем из этого противостояния вышла гильдия.

«Я выслушала всех и приняла решение отложить премьеру шоу до тех пор, пока не закончится забастовка, – написала актриса в своих соцсетях. – У меня нет слов, чтобы выразить глубочайшее сожаление всем тем, кого я задела – особенно, нашей невероятной сценарной команде, которая и сделала передачу такой, какая она есть сегодня. Мы пытались найти возможность двигаться дальше. И я искренне надеюсь, что решение проблемы для всей отрасли произойдет очень скоро».

Ожидается, что на следующей неделе CBS вновь будет повторять старые выпуски дневного «Шоу Дрю Бэрримор», как это было во время летнего перерыва.

Представители телесети заявили, что еще одно их ток-шоу The Talk также не появится в эфире до окончания забастовки. Ранее премьера нового сезона была запланирована на 18 сентября.

Фото: соцсети «Шоу Дрю Бэрримор»

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