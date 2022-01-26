НМГ и Артур Джанибекян зарегистрировали совместный продакшн

Компания займется производством оригинального контента для видеосервисов

«Национальная медиа группа» получила 51% в компании Originals production — совместном предприятии холдинга с основателем Comedy Club Артуром Джанибекяном. Оставшиеся 49% отошли Джанибекяну, который также занял позицию гендиректора этой компании. СП зарегистрировано 26 января.

Компания займется производством контента для видеосервисов, для чего планируется привлечение кадров из продюсерской среды. Партнеры не раскрыли, для каких видеосервисах СП будет производить контент, сколько всего проектов будет выпускаться и кого планируется привлечь для их создания.

В 2007 году Артур Джанибекян основал продюсерскую компанию Comedy Club Production, которая произвела программы Comedy Club, Comedy Woman, «Танцы», «Импровизация» и другие. В 2017 году 100% данного продакшна были консолидированы продюсером. С января 2022-го у Джанибекяна начал действовать новый контракт с ГПМ на эксклюзивное создание контента для его телеканалов. Что касается производства контента для интернета, в этом продюсер получил полную свободу.

У НМГ уже есть СП: Star Media Vision с крупным производителем сериалов, компанией Star Media, и Mars Media Vision с кинокомпанией «Марс Медиа Энтертейнмент». Также НМГ напрямую или через свои активы («СТС медиа» и контентную «дочку» «НМГ студия») владеет долями в компаниях Art Pictures Vision и Art Pictures Studio, кинокомпании «Водород» и анимационной студии «Метрафильмс». В 2021 году было объявлено об изменениях в структуре управления «НМГ студии» и о планах по увеличению в пять раз производства сериалов, приоритетно — для интернет-платформ. В 2021 году ожидается более 20 сериалов.